Україну накриє антициклоном Жаклін: де різко зміниться погода

"Середа і четвер в Україні будуть обнимочку з антициклоном Jacqueline, тому буде переважати в найближчі два дні суха погода. І не просто суха, але і з сонцем", - пише Діденко.

3 березня опади у країні малоймовірні, але буде сильний західний вітер.

Що стосується температури повітря, то вона протягом дня буде в межах +5+10 градусів, а на Сході та північному сході +2+5 градусів.

У четвер, 4 березня, очікується потепління до +6+13 градусів, у західних областях - до +10+15 градусів.

У Києві 3 березня буде сонячно, з поривчастим вітром і температурою до +6 градусів, а 4 березня - до +11 градусів.

Але вже в п'ятницю повернеться атмосферний фронт з опадами, а в суботу-неділю очікується похолодання.

Синоптики Українського гідрометцентру показали карти погоди на 3-4 березня, судячи з яких разом з денним потеплінням посиляться нічні морози.

Погода в Україні 3-4 березня (скрін: meteo.gov.ua)