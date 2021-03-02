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Україну накриє антициклоном Жаклін: де різко зміниться погода

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні опиниться під впливом антициклону Jacqueline (Жаклін), який принесе різкі синоптичні зміни протягом найближчих двох днів.

Прогнозом на середину тижня поділилися Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

"Середа і четвер в Україні будуть обнимочку з антициклоном Jacqueline, тому буде переважати в найближчі два дні суха погода. І не просто суха, але і з сонцем", - пише Діденко.

3 березня опади у країні малоймовірні, але буде сильний західний вітер.

Що стосується температури повітря, то вона протягом дня буде в межах +5+10 градусів, а на Сході та північному сході +2+5 градусів.

У четвер, 4 березня, очікується потепління до +6+13 градусів, у західних областях - до +10+15 градусів.

У Києві 3 березня буде сонячно, з поривчастим вітром і температурою до +6 градусів, а 4 березня - до +11 градусів.

Але вже в п'ятницю повернеться атмосферний фронт з опадами, а в суботу-неділю очікується похолодання.

Синоптики Українського гідрометцентру показали карти погоди на 3-4 березня, судячи з яких разом з денним потеплінням посиляться нічні морози.

Погода в Україні 3-4 березня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше синоптики розповіли, що буде з погодою в березні.

А ось метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, що буде з кліматом в Україні протягом найближчих п'яти років.

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