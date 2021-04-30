На Україну насуваються сильні грози: де погода буде небезпечна

Погода в Україні у суботу, 1 травня, очікується несприятлива в багатьох областях країни. Синоптики прогнозують сильні грози, місцями можливі зливи та навіть град. Порадує жителів більшості областей тільки температура повітря.

Яка погода чекає українців у суботу, розповіли на сайті Українського гідрометцентру.

На сході сильні грози очікуються у всіх областях, тільки в Полтаві нічний дощ зміниться ясною погодою вдень. Температура в нічні години складе + 8 +10 градусів, вдень прогріється до +19 +21 градуса, в Дніпрі до + 22 градусів.

У південній частині країни грозами накриє Миколаїв і Херсон, в Одесі буде ясно і сухо. Вночі від + 8 до +11 градусів, вдень прогріється до +20 +23 градусів, в Одесі буде прохолодніше, +18 + 20 градусів. У Криму без істотних опадів, вночі + 9 +11 градусів, вдень +19 + 21 градус.

На півночі України невеликий дощ можливий вночі, вдень буде сухо і сонячно. Вночі + 8 +20 градусів, вдень потеплішає до +18 + 20 градусів.

Захід України накриє сильними грозами, місцями можливі зливи. Вночі в регіоні від + 6 до +8 градусів, вдень очікується підвищення температури до +17 + 20 градусів.

У центральній частині країни дощі йтимуть вночі, вдень очікується суха погода. Нічна температура коливатиметься в межах + 8 +10 градусів, вдень прогріється до +19 + 22 градусів.

У Києві 1 травня синоптики прогнозують невеликий дощ вночі, вдень буде сухо і ясно. Вночі в столиці + 9 +11 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +18 до + 20 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 1 травня