На Украину надвигаются сильные грозы: где погода будет опасная

Погода в Украине в субботу, 1 мая, ожидается неблагоприятная во многих областях страны. Синоптики прогнозируют сильные грозы, местами возможны ливни и даже град. Порадует жителей большинства областей только температура воздуха.

Какая погода ждет украинцев в субботу, рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке сильные грозы ожидаются во всех областях, только в Полтаве ночной дождь сменится ясной погодой днем. Температура в ночные часы составит +8 +10 градусов, днем прогреется до +19 +21 градуса, в Днепре до +22 градусов.

В южной части страны грозами накроет Николаев и Херсон, в Одессе будет ясно и сухо. Ночью от +8 до +11 градусов, днем прогреется до +20 +23 градусов, в Одессе будет прохладнее, +18 +20 градусов. В Крыму без существенных осадков, ночью +9 +11 градусов, днем +19 +21 градус.

На севере Украины небольшой дождь возможен ночью, днем будет сухо и солнечно. Ночью +8 +20 градусов, днем потеплеет до +18 +20 градусов.

Запад Украины накроет сильными грозами, местами возможны ливни. Ночью в регионе от +6 до +8 градусов, днем ожидается повышение температуры до +17 +20 градусов.

В центральной части страны дожди будут идти ночью, днем ожидается сухая погода. Ночная температура будет колебаться в пределах +8 +10 градусов, днем прогреется до +19 +22 градусов.

В Киеве 1 мая синоптики прогнозируют небольшой дождь ночью, днем будет сухо и ясно. Ночью в столице +9 +11 градусов, днем столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 1 мая