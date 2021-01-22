Україну почне заливати дощами: погіршення погоди зовсім близько

Погода в Україні в найближчі вихідні буде нерівномірна. В суботу більшість областей встигне насолодитися потеплінням, хоча буде сильний штормовий вітер, а в неділю майже всю територію країни накриє дощами, місцями з мокрим снігом.

Як повідомляє Український гідрометцентр, в суботу на сході буде сухо, невелика хмарність і сильний штормовий вітер. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень очікується від +3 до +5 градусів, місцями до +6 градусів.

У південних областях без опадів, сильний вітер з поривами. Нічна температура повітря становитиме від +1 до +5 градусів, вдень прогріється до +7 +10 градусів, у Херсоні до +11 градусів. У Криму сухо, хмарно, вночі +2 +4 градуси, вдень від +11 до +13 градусів.

На півночі штормовий вітер, без істотних опадів. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень від +2 до +4 градусів.

У західних областях без опадів, невелика хмарність і сильний штормовий вітер. Нічна температура коливатиметься від -1 до +2 градусів, вдень від +7 до +9 градусів, місцями до +11 градусів.

В центральній частині опади не прогнозуються, сильний вітер. Вночі від -1 до +2 градусів, вдень від +3 до +5 градусів.

У Києві 23 січня сухо, невелика хмарність, штормовий вітер. Вночі від -2 до 0 градусів, вдень +2 +4 градуси.

Карта погоди в Україні на суботу, 23 січня

У неділю, 24 січня, на сході країни сухо буде тільки в Харкові, Донецькій і Луганській області, в інших – короткочасні дощі. Нічна температура повітря становитиме від +1 до +4 градусів, вдень від +5 до +7 градусів.

У південних областях буде йти дощ, очікується сильний вітер. Вночі від +3 до +5 градусів, вдень +7 +9 градусів. У Криму також пройде дощ, вночі +3 +5 градусів, вдень +8 +10 градусів.

На півночі сильний вітер, дощі. Вночі +2 +4 градуси, вдень очікується від +5 до +7 градусів.

У західних областях штормовий вітер з поривами, дощі у всіх областях, місцями з мокрим снігом. Нічна температура становитиме від +1 до +4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +7 градусів.

В центральній частині країни йтимуть дощі, сильний вітер. Вночі +2 +4 градуси, вдень від +5 до +7 градусів.

У Києві 24 січня йтиме дощ, вітер південно-східний зі штормовими поривами. Вночі від +2 до +4 градусів, вдень від +5 до +7 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, 24 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що частину областей на вихідних почне замітати мокрим снігом.

А також ми повідомляли про те, що синоптик розповів, де в Україні випаде до пів метра снігу.