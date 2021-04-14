В Україну йдуть затяжні дощі і навіть сніг: як довго триватиме негода

"Середина весни пополиває українців дощами - циклон, фронти, всяке таке атмосферне. У західних областях, особливо ближче і навколо Карпат знову висока ймовірність мокрого снігу", - прогнозує Наталка Діденко погоду на 15 квітня.

Температура повітря в четвер у більшості областей передбачається +10+16 градусів. На Заході України - холодно - від +2 до +8 градусів.

У Києві 15 квітня очікуються дощі, а температура повітря - від +12 до +13 градусів.

Синоптики Українського гідрометцентру також прогнозують, що дощі будуть панувати на всій території країни з 15 по 17 квітня, а 18-го прийде деяке прояснення.

А ось ресурс Gismeteo опублікував прогноз погоди для Києва на десять днів, судячи по якому нас чекає багато опадів. Просвіту не видно, а у 20-х числах можливий навіть сніг.

Скріншот: Погода в Києві, прогноз на 10 днів (gismeteo.ua)