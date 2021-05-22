В Україну йдуть "кочуючі" грози з літнім теплом: з'явилися нові карти погоди

У неділю, 23 травня, очікуються дощі на всій західній частині України, а також у північних регіонах. На решті частини території країни буде сухо.

Стовпчики термометрів в середньому будуть показувати близько +17... +23 градусів, але в східних і південних областях буде тепліше - до +25 градусів.

Карта погоди в Україні 23 травня (фото: meteo.gov.ua)

У понеділок, 24 травня, весь ореол опадів перейде на Лівобережжя, де очікуються короткочасні дощі з грозами. А ось на Правобережжі пануватиме суха погода.

Температура повітря в цілому залишиться такою ж, хіба що в західних областях стовпчики термометрів трохи піднімуться (до + 21... +22 градусів максимум).

Карта погоди в Україні 24 травня (фото: meteo.gov.ua)

У вівторок, 25 травня, знову зміна руху "мокрої" повітряної маси, і на захід повернуться грозові дощі. На решті частини території країни - без опадів, хмарно з проясненнями.

Буде тепло. Стовпчики термометрів у західних, східних, південних та місцями центральних регіонах сягатимуть +23... +25 градусів, а ось на півночі України від сили перевищать позначку в +20 градусів.

Карта погоди в Україні 25 травня (фото: meteo.gov.ua)

У середу, 26 травня, грозові дощі розширять свої "володіння", і наблизяться до центральних регіонів, а також охоплять ще й північні.

Температура повітря продовжить підвищуватися. Південно-східні регіони очікує до +28... +29 градусів. У Центрі буде близько +24... +27 градусів, у західних та північних областях від +19 до +25 градусів.

Карта погоди в Україні 26 травня (фото: meteo.gov.ua)

У четвер, 27 травня, ореол опадів залишиться на колишньому місці, хіба що захопить ще й Київську область. На решті частини території України буде сонячно.

Стовпчики термометрів збережуть свої минулі значення, з тенденцією до потепління до +30 градусів.

Карта погоди в Україні 27 травня (фото: meteo.gov.ua)