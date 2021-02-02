В Україну йдуть 25-градусні морози: синоптики назвали дату сильного похолодання

Погода в Україні найближчими днями буде досить теплою, але вже після 6 лютого очікується сильне похолодання і місцями температура повітря опуститься нижче 20 градусів морозу.

Як повідомляє портал Gismeteo, на сході країни в суботу, 6 лютого, нічна температура впаде до -12 градусів. Найхолодніше буде 10-11 лютого, вночі -19 -17 градусів, удень від -15 до -8 градусів. Увесь другий тиждень лютого буде холодно, з понеділка у східних областях знову буде йти сніг.

Карта погоди у Харкові

У південних областях також очікується похолодання, але після 9 лютого. Температура вночі знизиться до -6 -4 градусів, вдень очікується від -1 до +7 градусів. 10 лютого очікується сніг з дощем, в інші дні без істотних опадів.

Карта погоди в Одесі

На півночі України очікується сильне похолодання. З 4 по 13 лютого синоптики прогнозують опади у вигляді сильного снігу та мокрого снігу. З п'ятниці, 5 лютого, нічна температура впаде до -13 градусів. Найбільш холодними днями стануть 7 і 9-10 лютого, вночі вдарять морози до -22 -25 градусів, вдень від -19 до -12 градусів. Морози триматимуться до 15 лютого.

Карта погоди в Чернігові

В західних областях з неділі, 7 лютого, знову буде йти сніг, а температура впаде спочатку до -6 градусів, а з 9 по 15 лютого очікується похолодання до -18 градусів вночі, і від -11 до -4 градусів вдень.

Карта погоди у Львові

У Києві різке похолодання вдарить у п'ятницю, 5 лютого. Нічна температура впаде до -15 градусів, вдень від -10 до -5 градусів. Найхолодніші дні будуть з 9 по 12 лютого, вночі очікується до -24 -20 градусів, вдень від -17 до -7 градусів.

З понеділка, 8 лютого, в столиці буде йти сніг, а 9 лютого можлива гроза і снігові зливи.

Карта погоди в Києві

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні пообіцяли різке потепління до +12 градусів.

А також розповідали про те, що бабак Тимко дав свій прогноз про весну в Україні.