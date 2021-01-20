Холодна погода буде триматися: які області накриє 20-градусними морозами

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні все ще буде холодною в деяких областях - місцями утримаються 20-градусні морози, але на більшості територій очікується потепління. Що буде з погодою 21 січня - читайте в нашому матеріалі.

Так, за прогнозом Наталки Діденко в Facebook, вже в четвер температура повітря в більшості областей підніметься до нуля і вище. Але на Сході і прилеглих до східної частини областях все ще холодно і навіть дуже.

"Вночі на Сході, Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і навіть Запоріжжі ймовірно -15... -24 градуси, а вдень -4... -10 градусів", - пише синоптик.

А ось на Заході буде +2... +7 тепла. На решті ж території - поступовий перехід від помірних морозів вночі до відлиги вдень.

Серйозні опади 21 січня малоймовірні. При цьому тепла повітряна маса принесе посилення вітру.

У Києві найближчої ночі ще морозно - до -8... -10 градусів, а вже завтра вдень потеплішає до відлиги.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що буде з температурою повітря в країні 21 січня.

Погода в Україні 21 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше народний синоптик розповів також, коли в Україні слід чекати потужних снігопадів і нової хвилі похолодання з 20-градусними морозами.

Також метеоролог Вазіра Мартазінова розповіла, яких кліматичних змін чекати в Україні в найближчі п'ять років.