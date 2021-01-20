Український актор замахнувся на роль у фільмі Marvel: це завжди приємно

Український актор і учасник "Танців з зірками" Тарас Цимбалюк розповів, яку роль мріє зіграти в кіно, поділився деякими секретами українського кінопродакшена, а також розкрив плани на майбутнє весілля.

Свої заповітні бажання 31-річна зірка українського кіно і телебачення висловив у студії ранкового шоу "Місто прокидається" на телеканалі KYIV.LIVE.

Ведучим ранкового шоу актор зізнався, що на його діяльність локдаун не вплинув, зараз він знімається в серіалі і разом з нареченою Тіною планує весілля. Тарас розповів, що кохана вже почала формувати весільний список, але сукню ще не встигла вибрати. Як зазначив актор, весілля точно відбудеться в Україні, а от концепцію майбутньої події актор не розсекретив.

Зараз на рахунку Тараса Цимбалюка вже більше 20 головних ролей в кіно і серіалах і майже 80 проектів, і актор зізнався, що мріє зіграти головну роль у голлівудському кіно.

"Мене дуже цікавить тема "марвела". Я б хотів зіграти героя, до ролі якого мені б довелося готуватися півроку: освоїти екстремальну їзду на машині або освоїти бойове мистецтво", - розповів Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк з телеведучими (фото: прес-служба)

Тарас Цимбалюк веде активний та здоровий спосіб життя, регулярно займається спортом і освоює нові навички, серед яких і танці - в минулому році актор взяв участь у одному з найбільш масштабних танцювальних шоу країни. Він розповів, що після завершення проекту танцями не займався, а ось фізична підготовка часто допомагає йому в професії. Під час зйомок актор намагається не залучати до сцен каскадерів, а виконувати трюки самостійно:

"Завжди є куди рости, є над чим працювати. Бувають такі історії, коли я відмовляюся від послуг каскадерів. Наприклад, була сцена в палаючому будинку, на зйомку приїхав каскадер, але ми з ним все обговорили, і я все виконав сам, щоб зберегти крупні плани, не перебиватися спиною. Чи була сцена, коли мені треба було падати з коня, я попросив трохи більше часу, щоб підготуватися і спробувати зробити це самостійно. І врешті-решт взяли сцену зі мною. Це завжди приємно", - розповів Тарас.

Відзначимо, що найбільш відомими роботами Цимбалюка в кіно і на ТБ стали: "Спіймати Кайдаша", "Чорний ворон", "Кріпосна".

Тарас Цимбалюк розповів про свої мрії та плани (відео: YouTube/KYIV LIVE)

Нагадаємо, що актор був учасником останнього сезону "Танців з зірками". Після вильоту з проекту він не стримався і висловив свої емоції.