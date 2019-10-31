Українська театральна команда провела першу міжнародну прем'єру вистави "Время" в Загребі

U!ZAHVATI (фото: прес-служба)

2 жовтня в столиці Хорватії, Загребі, українська театральна команда презентувала виставу "Время". Це перший досвід зарубіжної постановки для U!ZAHVATI.

"Время" - це вистава-променад, яку проводять у Києві з 2017 року. За допомогою цього формату U!ZAHVATI переосмислює місто і показує його з іншого боку. Одного разу гостем вистави "Время" став Івіца Піріч - почесний консул України в Хорватії. Його вразив цей досвід, тому він запропонував U!ZAHVATI зробити таку постановку в Загребі.

Українська команда адаптувала "Время" разом з місцевим театром ZKM-Theatre, для якого це був перший досвід постановки у форматі сайт-специфік. Весь процес від переговорів до завершення вистави зайняв півроку.

“Время” в Києві і в Загребі - різні спектаклі, тому що кожне місто диктує свою історію. "Якщо я бачу локацію з дзеркальними фонтанами і будівлями, то не можу не вплести її в історію. Як режисер-постановник я можу заговорити про те, що людина йде різними шляхами, але приходить до одного результату ", - розповідає Поліна Бараниченко.

Українська команда U!ZAHVATI повинна була не перенести готовий спектакль-променад з одного міста в інший, а разом з місцевою командою переосмислити ідею вистави і перекласти її на зрозумілий для жителів Загреба контекст. Так у постановці з'явилася і хорватська музика, і нові епізоди, і навіть новий, неквапливий темпоритм властивий хорватам.

"Время" для хорватів стало не привезеним українським проектом, а новим поглядом на їхню столицю. Про свої враження пишуть і журналісти рейтингових ЗМІ Vecernji.hr та ZG-Kult. Вони кажуть, що "Время" - життєствердний спектакль, енергія якого залишається з тобою навіть після його закінчення.

"Я радий, що культурний діалог двох країн відбувся. "Время" може жити у будь-якій європейській столиці. Загреб став першим містом у цьому культурному європейському маршруті ", - каже Івіца Піріч.

На цьому U!ZAHVATI зупинятися не планують і вже ведуть переговори з представниками інших країн.