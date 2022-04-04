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Українка Міка Ньютон заспівала з Джоном Леджендом на "Греммі": відео, що пробирає до мурашок

Фото: Українка Міка Ньютон заспівала з Джоном Леджендом на "Греммі" (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Під час церемонії "Греммі", на якій виступив Володимир Зеленський, був показаний дуже сильний номер за участю Джона Ледженда, а також українок Мікі Ньютон, Сюзанни Іглідан і Любові Якимчук.

Дивіться нижче в матеріалі Lite сильне відео, як світу кричать про війну в Україні.

На сцені спочатку з'явився сам Джон за роялем, який представив нову пісню "Free". Пізніше до нього приєдналася Міка Ньютон, яка заспівала свою частину українською мовою.

Акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан, а потім свої вірші англійською зачитала поетеса Любов Якимчук, уродженка Донбасу.

Наприкінці виступу на екрані транслювали кадри українських біженців, зруйнованих будівель та інших моторошних картин війни в Україні.

Що відомо про українців на "Греммі"

Міка Ньютон (справжнє ім'я Оксана Грицай) прославилася в Україні в 2000-х роках. У 2011 році вона представляла Україну Євробаченні, де посіла четверте місце. Після цього переїхала жити в США, вийшла заміж за свого обранця, американця Кріса Сааведра.

Любов Якимчук - уродженка Первомайська Луганської області, українська письменниця (поетеса, прозаїк, сценарист), автор книги "Абрикоси Донбасу". Лауреат премії американського фонду Ковальових у номінації "Поезія", Нью-Йорк (2017). Її поезії перекладені на 19 мов.

Сюзанна Іглідан - відома у всьому бандуристка з Одеси, яка має великий успіх у США. Вона піаністка, бандуристка, композитор, продюсер, засновник і президент лейблу Global Musical Bridges.

Нагадаємо, що під час церемонії Володимир Зеленський закликав усіх присутніх у залі говорити правду про війну і підтримати Україну.

Також ми писали, що Міка Ньютон боролася з онкологією.

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