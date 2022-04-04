Українка Міка Ньютон заспівала з Джоном Леджендом на "Греммі": відео, що пробирає до мурашок

На сцені спочатку з'явився сам Джон за роялем, який представив нову пісню "Free". Пізніше до нього приєдналася Міка Ньютон, яка заспівала свою частину українською мовою.

Акомпанувала їм бандуристка з Одеси Сюзанна Іглідан, а потім свої вірші англійською зачитала поетеса Любов Якимчук, уродженка Донбасу.

Наприкінці виступу на екрані транслювали кадри українських біженців, зруйнованих будівель та інших моторошних картин війни в Україні.

Що відомо про українців на "Греммі"

Міка Ньютон (справжнє ім'я Оксана Грицай) прославилася в Україні в 2000-х роках. У 2011 році вона представляла Україну Євробаченні, де посіла четверте місце. Після цього переїхала жити в США, вийшла заміж за свого обранця, американця Кріса Сааведра.

Любов Якимчук - уродженка Первомайська Луганської області, українська письменниця (поетеса, прозаїк, сценарист), автор книги "Абрикоси Донбасу". Лауреат премії американського фонду Ковальових у номінації "Поезія", Нью-Йорк (2017). Її поезії перекладені на 19 мов.

Сюзанна Іглідан - відома у всьому бандуристка з Одеси, яка має великий успіх у США. Вона піаністка, бандуристка, композитор, продюсер, засновник і президент лейблу Global Musical Bridges.