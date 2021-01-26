В Україні серйозно погіршиться погода: де чекати потужних снігопадів і злив

Погода в Україні серйозно зіпсується через новий циклон, який прийде з південного заходу. Він обумовить сильні штормові опади у середу, 27 січня, але негода буде не скрізь.

Синоптик Наталка Діденко в Facebook розповіла, де очікуються сильні снігопади і дощі.

За її словами, найбільше дістанеться центральній частині України, складна погода буде і на південному заході. "Крило циклону" потягнеться також через Полтавщину до Сумщини.

"Під вечір 27-го січня та вночі 28-го січня циклон підпорядкує собі ще й практично всі північні області", - прогнозує Діденко.

А от у західних і південно-східних областях очікуються невеликі опади або просто хмарність. На решті території України - складна вітряна погода зі снігопадами або дощами, в залежності від температури повітря.

Температура на Заході завтра -1... -3 морозу, на Сході +3+7 градусів, на Півдні - Одещина і Миколаївщина близько нуля, а Херсонщина та Запоріжжя +4+9 градусів, в Криму до +10 градусів. На Півночі від -1 до +1 градуса. У Центрі близько нуля, але на Дніпропетровщині до +4+6 градусів.

У Києві 27-го січня буде хмарно, прохолодно, вдень близько нуля. Циклон ймовірно заторкне столицю снігом або пізно ввечері в середу або вже вночі та вранці 28-го січня. Вдень у четвер також ще буде сипати. Вітер завтра вгамується, але 28-го знову посилиться.

В Укргідрометцентрі показали на картах чого чекати від погоди 27 січня.

Погода в Україні 27 січня (скрін: meteo.gov.ua)

Раніше про негоду в середу, 27 січня, попередили також синоптики Українського гідрометцентру, показавши карти на найближчі три дні.