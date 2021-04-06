В Україну сунуть снігові зливи: які області постраждають найбільше

Погода в Україні сильно зіпсується на Благовіщення, 7 квітня. В частині країни очікуються зливи, сніг, мокрий сніг, до того ж місцями буде дуже холодно. Де буде найгірша погодна ситуація - читайте нижче в нашому матеріалі.
Прогнозом з нами поділилися синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.
За даними Діденко, найгірше 7 квітня буде в північних, частині західних та центральних областей.
"Холодна повітряна маса організує низьку температуру повітря та навіть сніг із мокрим снігом на Півночі, місцями у західних та центральних областях України", - розповідає синоптик.
Температура повітря в цих регіонах знижатиметься до +1+5 градусів. На решті територій стовпчики термометрів піднімуться до +9+13 градусів.
А от на сході - навпаки, буде тепло. Так, на Луганщині та Донеччині температура повітря досягатиме впродовж дня +14+18 градусів.
Щодо опадів, то дощі на Благовіщення очікуються на Сході, Півдні та в багатьох центральних областях, тих, що ближче до східної частини.
Наталка Діденко прогнозує, що в західних областях України та у південній частині поміж опадами буде тимчасове прояснення.
У Києві на Благовіщення сильно зміниться погода. Синоптик прогнозує +3+5 градусів, дощ, мокрий сніг. Крім того, задуватиме сильний поривчастий вітер.
Потепління ж прийде в країну вже на вихідних - 10-11 квітня.
Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, якою буде погода на Благовіщення, 7 квітня.
Погода в Україні 7 квітня (meteo.gov.ua)
Цікаво, що згідно з однією з прикмет Благовіщення, якою буде погода в цей день, такою буде погода й на Великдень.