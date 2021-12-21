Здивувала всіх: найсміливіші і найбільш несподівані образи Кейт Міддлтон за 2021 рік

У вересні герцогиня Кембриджська вирушила на світову прем'єру "Не час вмирати". Для такого випадку Кейт вибрала золотисте плаття Jenny Packham, в якому виглядала не гірше голлівудських зірок або ж просто, як дівчина Джеймса Бонда.

Кейт Міддлтон на прем'єрі (instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Королівське турне по Шотландії стало важливою подією цього року, і Кейт підібрала для поїздки багато луків.

В один із днів вона одягла довгий двобортний піджак від Zara зі спідницею зі складками від британського бренду Hope в дусі принцеси Діани з 80-х. і виглядала в своєму вбранні відтінку індиго незрівнянно.

Кейт Міддлтон не боїться яскравих відтінків (instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Герцогиня може давати майстер-класи, як виглядати сучасно і при цьому по-королівськи стримано.

Під час жовтневої кампанії "Вживаючи заходів проти залежності" вона одягла червоний гольф і плісировану спідницю, які вдало доповнила туфлями на шпильках.

Кейт Міддлтон не боїться яскравих відтінків (instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

На відкритті виставки Generations: Portraits of the Holocaust ("Покоління: портрети Голокосту") в Імперському військовому музеї Кейт Міддлтон показала, як любить поєднувати вже речі, що вже стали улюбленими. А ще - підкреслювати свою струнку фігуру.

Блуза в морському стилі Alexander McQueen, брюки з високою посадкою від Catherine Walker і пальто Hobbs разом створили гармонійний і незвичайний образ, в якому виглядала, як героїня стрітстайл-хроніки.

Кейт Міддлтон любить підкреслювати фігуру (фото: Getty Images)

Ляльковий і ніжно-рожевий, фуксія та інші відтінки цього життєрадісного кольору Кейт носила цілий рік. Як нагадування, що життя прекрасне і не варто чекати особливого випадку радувати себе і людей навколо.

У листопаді під час візиту в школу Nower Hill High School в Лондоні Міддлтон одягла малиновий гольф і такого ж тону пальто від Hobbs, які вкотре зробили її героїнею модних порталів.

Кейт Міддлтон у школі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)