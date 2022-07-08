Науковці "відкрили" найкращу позу для задоволення жінки в ліжку

Як проводилося дослідження

Вчені використовували ультразвуковий сканер, щоб зрозуміти, яка поза забезпечить найкращий прилив крові до "відповідального" за жіночий оргазм - клітор.

Протягом 10 хвилин аналізувалися такі пози: віч-на-віч із жінкою нагорі (Вершниця), віч-на-віч сидячи (Лотос), віч-на-віч з чоловіком нагорі (Місіонерська) - з подушкою та без неї, стоячи на колінах (Доггі стайл).

Класика, але з вдосконаленнями

Виявилося, що місіонерська поза не така вже й нудна, як про неї думають. Проте є й нюанси - у такій позі жінка отримувала найвищу насолоду, коли під її сідниці була підкладена подушка.

Науковці використовували спеціальну жорстку клиноподібну подушку. Дослідники кажуть, що такі секс-подушки забезпечують точнішу та стабільнішу кутову форму таза, ніж звичайна подушка, на якій ви спите.

А от популярна поза Доггі-стайл виявилася наймарнішою для жінки.

"Положення на колінах при вході ззаду створює найменший прямий контакт клітора та приводить до незначного збільшення кровотоку порівняно з положеннями обличчям до обличчя", - резюмували дослідники.