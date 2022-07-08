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Науковці "відкрили" найкращу позу для задоволення жінки в ліжку

Фото: Науковці "відкрили" найкращу позу для задоволення жінки в ліжку (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Науковці провели цікавий експеримент і визначили, яка поза під час статевого акту сприятиме максимальному задоволенню жінки і допоможе швидше досягти оргазму.

Про це пише The Sun.

Як проводилося дослідження

Вчені використовували ультразвуковий сканер, щоб зрозуміти, яка поза забезпечить найкращий прилив крові до "відповідального" за жіночий оргазм - клітор.

Протягом 10 хвилин аналізувалися такі пози: віч-на-віч із жінкою нагорі (Вершниця), віч-на-віч сидячи (Лотос), віч-на-віч з чоловіком нагорі (Місіонерська) - з подушкою та без неї, стоячи на колінах (Доггі стайл).

Класика, але з вдосконаленнями

Виявилося, що місіонерська поза не така вже й нудна, як про неї думають. Проте є й нюанси - у такій позі жінка отримувала найвищу насолоду, коли під її сідниці була підкладена подушка.

Науковці використовували спеціальну жорстку клиноподібну подушку. Дослідники кажуть, що такі секс-подушки забезпечують точнішу та стабільнішу кутову форму таза, ніж звичайна подушка, на якій ви спите.

А от популярна поза Доггі-стайл виявилася наймарнішою для жінки.

"Положення на колінах при вході ззаду створює найменший прямий контакт клітора та приводить до незначного збільшення кровотоку порівняно з положеннями обличчям до обличчя", - резюмували дослідники.

Раніше ми писали про те, що передчасна еякуляція виявилася переоціненим розладом.

Також повідомлялося, чому жінки насправді мають проблеми з оргазмом і як це виправити.

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