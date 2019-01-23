"Курча на підході": Instagram-яйце продовжує "тріскатися" (нові подробиці)

Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Це вже третє фото на сторінці і з кожним новим знімком яйце тріскається все сильніше

Яйце-переможець в "битві лайків" між ним і Кайлі Дженнер дивно себе веде, вважають прихильники.

Кілька днів тому в Instagram з'явилося нове фото яйця з ледь помітною тріщинкою, яке творці сторінки world_record_egg залишили без підпису. Однак, ще більший інтерес викликало третє фото яйця-рекордсмена, яке набрало до 23 січня 50,6 мільйонів лайків і 2,9 мільйонів коментарів. Тріщини на ньому стали більш помітними, і користувачі здогадалися до чого хилять автори "яечного" акаунту.

Фото: Яйце стало зіркою соцмереж, побивши всі рекорди популярності (instagram.com/world_record_egg)

Користувачі Instagram в коментарях починають підозрювати, що з яйця може вилупитися пташеня і дивувуються приголомшливому успіху сторінки.

Скріншот: Коментарі до посту (instagram.com/world_record_egg)

"Курча на підході";

"О, люди, що ж це буде, я не чекаю нічого доброго";

"Воно перетворюється на курку";

"А що, якщо там ще менше яйце всередині?";

"Що відбувається з тобою, дорогеньке?";

"Чому я радий бачити, що всередині?";

"Скоро буде омлет", - висловили свої припущення пыдписники.

Варто відзначити, що знімок третього яйця набрав 4,2 мільйонів лайків і 70,2 тисячі коментарів всього за 14 годин, хоча до успіху першого фото йому ще далеко.

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