Троїцька батьківська субота: що не можна робити в цей день, прикмети і традиції

Троїцька батьківська субота відзначається за день до великого православного свята Святої Трійці (П'ятидесятниці), і випадає в 2021 році на 19 червня. У цю дату особливого поминання всіх померлих християн заведено відвідувати храми, молитися і ставити свічки за упокій покійних родичів і близьких.

Які важливі традиції у цей день, прикмети та повір'я, і що суворо забороняється робити у свято - читайте нижче в нашому матеріалі.

Виникнення свята Вселенська батьківська субота пов'язана з історією з Нового Завіту Біблії, де сказано про зішестя Святого Духа на учнів Ісуса Христа на 50-й день після воскресіння Спасителя. Це ознаменувало завершення створення Церкви, покликаної допомогти порятунку людини - живої та покійної. Тому напередодні Трійці моляться за тих, хто залишив цей світ.

Раніше ми розповідали, які трави потрібно віднести в храм на Трійцю, які після цього стануть вашими оберегами.

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