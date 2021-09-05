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Три знаки Зодіаку чекає прорив в кар'єрі і грошовий успіх: головні щасливчики вересня!

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Неділя 05 вересня 2021 05:30
Три знаки Зодіаку чекає прорив в кар'єрі і грошовий успіх: головні щасливчики вересня! Фото: Гороскоп на вересень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на вересень 2021 розповість про найбільш везучі у сфері фінансів і кар'єри знаки Зодіаку. Астролог вважає, що вони зможуть стати успішніше інших представників зодіакального кола

Прогнозом на вересень з Lite поділилася відомий астролог Аріна Артуровна. Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком).

Телець

Астролог вважає, що Тельців начальство зможе просунути по кар'єрних сходах. Ви зможете отримати пропозицію хорошої посади, а також підвищення зарплати. Продуктивними будуть відрядження. Якщо ви безробітний - саме час шукати вакансію, відповідну вашим фінансовим очікуванням. У бізнесменів збільшиться потік клієнтів, також підвищаться доходи.

Близнюки

За прогнозом Аріни Артурівни, можливі великі доходи від землі або нерухомості, а також відчутна матеріальна допомога від родичів. Середина вересня буде відзначена вигідними пропозиціями по роботі і якщо вам зробили таку, то сміливо погоджуйтеся на неї. Також саме час для зміни діяльності або місця роботи. При цьому на таке активне життя на початку осені Близнюкам вистачить енергії і відмінного здоров'я.

Рак

Для вас ймовірні великі придбання, в тому числі нерухомості, покупка машини, дачі або матеріальна допомога з боку родичів. Можливо, хтось подарує або залишить у спадок квартиру. Крім того, вересень буде дуже метушливим в плані ділових поїздок, пересувань, різних перевірок та інспекцій. Слід уважно поставитися до оформлення паперів.

Раніше астролог також розповіла, що чекає всі дванадцять знаків Зодіаку в перший місяць осені.

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