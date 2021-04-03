Ці три знака Зодіаку Ванга вважала найбільш шкідливими: що їх чекає навесні

Гороскоп на квітень 2021 для знаків Зодіаку, яких Ванга вважала найбільш шкідливими. Мова йде про представниць зодіакального кола, союз з якими, на думку легендарної болгарської віщунки буде дуже важким. Що чекає ці знаки в епіцентрі весни - читайте нижче в матеріалі.

Лев

Жінку-Лева Ванга вважала авторитарною і яскравою. Така дама приваблює чоловіків завдяки своїй пристрасній натурі, вмінню керувати світом. Але є одне "але" - такий характер приборкати зможе далеко не кожен. Поруч з дружиною-Левом повинен бути сильний чоловік, який при цьому готовий розуміти і підкорятися, адже дружина буде домінувати в сім'ї, де все має бути так, як вона сказала. Від неї може бути багато докорів, претензій. Левиця може не відпустити чоловіка, навіть якщо він захоче піти.

Для Лева у квітні створюється "королівська комбінація", яка сприятиме успіху через стосунки, партнерство особисте і бізнесове, взаємодію з іншими людьми.

Вас чекає розширення можливостей і перспектив, яке буде пов'язане з творчим союзом, подорожами з вашою коханою людиною. Є ймовірність укласти шлюб з іноземцем, людиною здалеку, спортсменом, юристом, людиною високого рівня фінансового або популярною.

Близнюки

Дружина-Близнюки залишає бажати кращого. Така дама непостійна, дуже мінлива, що не під силу витримати кожному. Жінки-Близнюки не люблять обтяжувати себе веденням господарства, тому ідеального порядку і смачної вечері від них можна й не чекати. Крім того вони клянуться у вірності і можуть дозволити собі пірнути у вир почуттів і емоцій на стороні.

Близнюків у квітні чекає успіх у справах, пов'язаних зі спадщиною, громадськими організаціями, акціонерними товариствами, клубами, політикою, IT-сферою, крупним бізнесом і зовнішньою торгівлею, ЗМІ, справами, пов'язаними з іноземними партнерами.

Цей місяць вирізняється підвищеною активністю. Ви станете більш заповзятливими, ініціативними і рішучими. У квітні вам варто сміливо братися за будь-які цікаві справи, і не боятися брати на себе зобов'язання і підвищену відповідальність.

Водолій

Жінка-Водолій живе за рахунок чоловічих емоцій і сили. На початку стосунків вона мила і чарівна, тому не закохатися в неї неможливо. Але як тільки вона стає офіційною дружиною, в ній прокидається образлива особистість, яка завжди всім незадоволена. Жінка-Водолій істеричка, тому від скандалів чоловік вберегтися не зможе. А в такій ситуації навряд чи можна побудувати щасливу сім'ю.

У квітні Водолію забезпечений успіх, популярність і симпатії протилежної статі. Це може бути пов'язано з організацією свят, публічними виступами, презентаціями, викладанням і навчанням, іграми, розвагами та спортом.

З допомогою своєї активності і ініціативності ви зможете завоювати увагу цільової аудиторії. У цей період успішно будуть проходити будь-які захоплення, просування своєї творчості, фінансові спекуляції, любовні історії.