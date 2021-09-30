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Ці три знаки Зодіаку боялася сама Ванга: що змінить для них жовтень 2021

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Четвер 30 вересня 2021 06:00
Ці три знаки Зодіаку боялася сама Ванга: що змінить для них жовтень 2021 Фото: Гороскоп на жовтень 2021 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на жовтень 2021 приготував особливі події трьом знакам Зодіаку, яких побоювалася сама віщунка Ванга. Вона вважала їх містичними, і навіть не згадувала зайвий раз у своїх передбаченнях, адже енергетика цих людей є сумішшю сили, дурості і навіть жорстокості.

Що чекає людей народжених під цими трьома знаками Зодіаку - читайте нижче в нашому матеріалі.

Перший у цьому списку - Скорпіон, пише Wday. Ванга вважала, що вони здатні ледь не гіпнотизувати людей, адже є прекрасними маніпуляторами.

За версією астрологів, пише Slovofraza, Скорпіонам домогтися поставлених завдань і цілей допоможе самостійність, а справи з малознайомими людьми краще обходити. Жовтень подарує вам відчуття легкості і тепла, а кінець ретроградності Меркурія з 18-го числа дасть вам максимум позитивної енергії.

Наступні в списку - Риби, які, як вважала болгарська провидиця, відрізняються підозрілим везінням і умінням передбачати майбутнє.

Для представників знаку головною сферою життя в жовтні 2021 стане робота і фінанси. Це ідеальний час для торгівлі та шопінгу. У вас може виникати почуття дежавю, ніби все, що відбувається вже траплялося раніше. Астрологи радять Рибам не намагатися змінити норовливих людей, які бачать світ через призму особистих підвалин і правил, а також обходити стороною тих, хто мислить стереотипно або занадто радикально.

Третій знак Зодіаку, що потрапив в антирейтинг Ванги - вогняні Леви. Серед них багато людей з екстрасенсорними здібностями, тому їх складно читати. До того ж вони володіють потужною силою, якою самі не здатні управляти.

Везіння Левів розпочнеться з другої декади жовтня. Люди цього Знака почнуть набагато простіше знаходити спільну мову з оточуючими. Припиняться чвари і сварки, почнеться час гармонії в родині і в колективі. Астрологи вважають, що ваше життя може змінитися різко і кардинально, але для цього доведеться адекватно сприймати критику і побажання близьких.

Раніше ми писали, що змінить для нас ретроградний Меркурій, що почав такий рух з 27 вересня.

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