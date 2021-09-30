Эти три знака Зодиака боялась сама Ванга: что изменит для них октябрь 2021

Гороскоп на октябрь 2021 приготовил особенные события трем знакам Зодиака, которых опасалась сама прорицательница Ванга. Она считала их мистическими, и даже не упоминала лишний раз в своих предсказаниях, ведь энергетика этих людей является смесью силы, глупости и даже жестокости.

Что ждет людей рожденных под этими тремя знаками Зодиака - читайте ниже в нашем материале.

Первый в этом списке - Скорпион, пишет Wday. Ванга считала, что они способны чуть ли не гипнотизировать людей, ведь являются прекрасными манипуляторами.

По версии астрологов, пишет Slovofraza, Скорпионам добиться поставленных задач и целей поможет самостоятельность, а дела с малознакомыми людьми лучше обходить. Октябрь подарит вам ощущение легкости и тепла, а конец ретроградности Меркурия с 18-го числа даст вам максимум позитивной энергии.

Следующие в списке - Рыбы, которые, как полагала болгарская провидица, отличаются подозрительным везением и умением предугадывать будущее.

Для представителей знака главной сферой жизни в октябре 2021 станет работа и финансы. Это идеальное время для торговли и шопинга. У вас может возникать чувство дежавю, будто все происходящее уже случалось раньше. Астрологи советуют Рыбам не пытаться изменить своенравных людей, которые видят мир через призму личных устоев и правил, а также обходить стороной тех, кто мыслит стереотипно или слишком радикально.

Третий знак Зодиака, попавший в антирейтинг Ванги - огненные Львы. Среди них много людей с экстрасенсорными способностями, поэтому их сложно читать. К тому же они обладают мощной силой, которой сами не способны управлять.

Везение Львов начнется со второй декады октября. Люди этого Знака начнут гораздо проще находить общий язык с окружающими. Прекратятся склоки и ссоры, начнется время гармонии в семье и в коллективе. Астрологи считают, что ваша жизнь может измениться резко и кардинально, но для этого придется адекватно воспринимать критику и пожелания близких.