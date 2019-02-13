Вимагай підвищення зарплати: фінансовий гороскоп для знаків-везунчиків на 13 лютого

Фінансовий гороскоп для Овнів, Козерогів, Риб, Близнюків і Тельців обіцяє успіх 13 лютого

Гороскоп на 13 февраля подготовил для некоторых знаков зодиака приятные финансовые возможности. И все же обратите внимание, что сегодня звезды в принципе рекомендуют заниматься планированием и пересчетом семейного бюджета. Настало время начать откладывать на реализацию давней мечты: для кого-то это может быть покупка автомобиля или поездка на отдых в другую страну. Также сегодняшний день хорошо подходит для переговоров с начальством о повышении зарплаты или новых карьерных возможностях.

Читайте более подробный финансовый гороскоп для наиболее везучих сегодня знаков зодиака.

Овны — везунчики 13 февраля (фото: unsplash/nullplus)

№1 Финансовый гороскоп на 13 февраля — Овен

Овен — один из знаков зодиака, которым в феврале выпало много счастливых дней. Ваша планета-покровитель Марс балует благотворной активностью! 13 февраля — как раз один из таких ярких дней. При этом обратите внимание, что именно сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам сосредоточиться на финансовом планировании: пересчитать свой семейный или персональный бюджет, продумать сроки и финансовые возможности реализации крупной покупки и т.д. Также могут подвернуться новые прибыльные проекты или предложения по работе — не спешите от них отказываться!

Если вы давно хотели сменить работу, никак не решались отправить деловое предложение или поговорить с возможными бизнес-партнерами — гороскоп на 13 февраля буквально призывает Овнов сделать важный шаг. Хватит откладывать!

№2 Финансовый гороскоп на 13 февраля — Козерог

Звездный гороскоп обещает Козерогам удачный день. При этом с некоторой "изюминкой". Интересно, что для достижения поставленных целей вам придется проявить изобретательность и творческий потенциал. Это может проявляться в мелочах — вплоть до яркости оформления проектного предложения. А также в более крупных вещах — продумывание концепции рекламного предложения и т.д.

Козерогам 13 февраля следует набраться смелости и, наконец, переговорить с начальством о повышении по должности и "зарплатных перспективах" — сегодня удачный день для подобных разговоров. Также "не закрывайтесь" от новых предложений. 13 февраля Козерогам может подвернуться мелкая подработка, это также повод стабилизировать свой бюджет.

Также звезды будут способствовать удачным сделкам: от покупки или продажи имущества до приятных скидок в магазинах.

Рыбам звезды подготовили полезные встречи (фото: unsplash/rawpixel)

№3 Финансовый гороскоп на 13 февраля — Рыбы

Рыбам звезды советуют не расслабляться! Да, день будет благополучный в финансовом плане. И все же придется постараться, с самого утра с головой нырнув в работу. Хотя, вам к этому не привыкать — упорство и дотошность Рыб 13 февраля дадут максимальные плоды.

Обратите внимание! Сегодня на вашему пути могут встретиться люди, которые захотят воспользоваться вашими успехами и, как говорят, сесть на шею. Делать они это будут умело и хитро. Будьте внимательны. Загрузив себя лишними задачами и решением чужих проблем, вы можете пропустить свою удачу, которую 13 февраля готовят вам звезды.

При этом не спешите полностью закрываться от общения с внешним миром. Сегодня вы можете встретить полезных вам в будущем людей. Присмотритесь внимательнее к новый проектам и рабочим предложениям.

А вот от крупных покупок звезды советуют Рыбам сегодня отказаться! И перенести их на другой день.

Близнецы наконец смогут выдохнуть и насладиться плодами усердной работы (фото: unsplash/rawpixel)

№4 Финансовый гороскоп на 13 февраля — Близнецы

Близнецы, ваш час настал! Начало месяца было для вас весьма напряженным, вам выпало слишком много рабочих задач. Так вот 13 февраля — именно тот день, когда вы смело можете просить достойное вознаграждение за потраченные усилия и время. Не стесняйтесь переговорить с руководителем и самостоятельно "напроситься" на возможное повышение по карьерной лестнице. Помните, вы этого действительно заслужили!

Звезды "подбрасывают" вам на ближайшее время "карту путешествий". Но не всегда этот знак следует воспринимать буквально. Быть может, речь идет не о поездке в далекую страну, а новой работе или проекте. Кстати, как вариант — вам могут предложить высокооплачиваемую и перспективную работу в другом городе. Не спешите отказываться и хорошенько обдумайте этот вариант.

Как и Овнам, Близнецам в этот день следует заняться финансовым планированием. Пересмотрите свои расходы, пересчитайте сбережения и продумайте будущие траты.

Тельцы, будьте внимательны! Не "ведитесь" на азартные и сомнительные предложения (фото: unsplash/chrisliverani)

№5 Финансовый гороскоп на 13 февраля — Телец

Звездный гороскоп на 13 февраля обещает Тельцам творческий день, с интересными знакомствами и долгожданными предложениями. У вас появится возможность приумножить свой семейный бюджет. На пути могут встретиться полезные знакомства, перспективные проекты и т.д. Но чтобы в полной мере ими воспользоваться, перестаньте витать в облаках! Да, вы любите фантазировать и порой эти мечтания заводят вас слишком далеко, отрывая от реальности. 13 февраля проявляйте свой творческий потенциал только по делу.

Кстати, Тельцам выпадает "карта соблазна и азарта". Это повод быть осторожнее! Не влезайте сегодня ни в какие аферы, не играйте в азартные игры, отказывайтесь от сомнительных предложений и т.д. Звезды точно не помогут в этом вопросе. И вместо финансового благополучия вы можете оказаться в значительном проигрыше.

Напомним, ранее мы писали о пяти "самых глупых" знаках Зодиака.

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