Травесті-дива Монро наважилася на цікавий соціальний експеримент: в чому його суть

"Цілий тиждень я вирішила не знімати з себе дзеркальну маску. Я буду в ній всюди від публічних заходів до інстасторіз. Сподіваюся, що за цей тиждень всі люди, які будуть дивитися мені в обличчя, зможуть побачити справжніх себе, а не те, чого від них постійно очікує суспільство, близькі та друзі", - каже Монро.

Чи вдасться Монро своїм соціальним експериментом показати людям, які вони насправді?

Підтримати співачку можна в інстаграм, - одягнувши таку ж маску, як у неї, тільки віртуальну:

щоб закликати близьких і знайомих бути собою й більше не відповідати запитам суспільства:

не приховувати свій внутрішній стиль і носити те, що робить тебе тобою;

не імітувати здоровий спосіб життя просто тому, що це модно;

не вигорати на роботі, щоб купити непотрібну річ, яку так популяризують блогери;

не залишатися токсичних відносинах, через страх залишитися одному;

не звинувачувати себе за бажання прокрастинувати, поки оточення в сторіз досягають успіху.

Українська співачка і травесті-діва Монро вирішила провести експеримент