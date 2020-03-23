Топ-5 порад, як зміцнити стосунки під час карантину

Але як пережити карантин без наслідків для сім'ї? Ведучий «Кохання на виживання» і дипломований психолог Олег Кензов поділився деякими секретами.

Розділіть побутові клопоти

В ізоляції потрібно не лише займатися оселею, дітьми, але ще й працювати. Якщо всі побутові обов'язки ляжуть на плечі одного дорослого, це його швидко виснажить. Він почне зриватися на близьких, сім'я загрузне в конфліктах. Що робити? Допомагати одне одному. Поки чоловік закриває дедлайн, дружина може зробити уроки з дітьми. Поки дружина працює, чоловік може приготувати вечерю або прибрати в квартирі. Допомога в побутових «дрібницях» лише зміцнить стосунки. І покаже, що у скрутну хвилину ви можете розраховувати одне на одного.

Дякуйте

Банальне «дякую» за розвішану після прання білизну, зварений обід, прибрану квартиру, похід у магазин підбадьорять другу половинку і мотивують допомагати ще більше.

Не накопичуйте невдоволення

Потрібно відразу промовляти все, що вас не влаштовує. Тільки не висловлювати це грубо і з претензіями. Так буде скандал. Але й замовчувати проблеми теж не потрібно. Інакше ви дратуватиметеся, і потім просто зірветеся. Якщо вам заважає звук телевізора, поки ви працюєте, спокійно попросіть його вимкнути або запропонуйте дивитися фільм у навушниках.

Час на самотність

Здоровій людині важливо проводити час лише з собою. Іноді досить побути на самоті 15 хвилин або півгодини. Це допомагає відновитися і структурувати думки. Візьміть домашні клопоти і дітей на себе, і дайте другій половинці почитати книгу або полежати у ванні, а потім нехай близький зробить те ж саме для вас.

Докладайте рівні зусилля

У стосунках, як на футбольному полі, гра в одні ворота неможлива. Лише віддача й бажання обох партнерів здатна зміцнити зв'язок у парі. Якщо під час карантину один буде догоджати другому, а у відповідь не отримає нічого – «кіна не буде». Але якщо обидва допомагатимуть, підтримуватимуть одне одного, підставлятимуть плече в потрібну хвилину – тоді карантин піде відносинам на благо.

У нормальних стосунках, де кожен учасник – повноцінна і незалежна одиниця, ізоляція пройде рівно і гладко. Адже це зайвий привід побути вдвох і зміцнити ваш зв'язок. А якщо відносини неврастенічні і співзалежні, то їм хоч карантин, хоч спільна відпустка – сварки і конфлікти неминучі. Але це вже окрема тема для статті.

Карантин – екстремальні умови для стосунків. Майже такі ж екстремальні, як були для пар на зйомках «Кохання на виживання» в Перу. Прем'єра відбудеться зовсім скоро на Новому каналі.