Топ-5 порад, як почати або розвинути свій блог

Поки ми всі сидимо на карантині і в режимі самоізоляції, як ніколи важливо дістати "з самої верхньої полиці" старі мрії та бажання, і витратити час, який у нас з'явилося на їх втілення.

Якщо ви давно мріяли ділитися з зовнішнім світом своїми думками і робити це красиво і зі смаком, або ж переглянути свої сторінки в соціальних мережах і зробити їх краще, тоді наступні поради саме для вас!

Простими, але дуже корисними лайфхаками ділиться педагог по блогінгу Talant School Наталії Могилевської Яна Калагастова :

Якщо ви все ще думаєте і сумніваєтеся , найголовніша порада - ПОЧИНАЙТЕ! Ніякі ваші зусилля не будуть "за дарма", а досвід і навички ви отримаєте безцінні Створюйте сторінки там, де збираєтеся вести блог. Або перегляньте наявні: чи правильно підібраний аватар? Відображає він вас або те, про що ви говорите в блозі? Легко читається і запам'ятовується ваш нік і чи написано в описі повністю відображення того, про що ви пишете або знімаєте? Подумайте, заповніть все правильно і виправте помилки, якщо вони є. Тренуйте:

насмотренність, якщо робите фото-контент. Дивіться на кращі роботи фото - та digital - мистецтва. (Скарбниця для цього - платформа Pinterest). Аналізуйте, чому вам подобається та чи інша робота - поєднання кольорів, предметів або цікаві пози моделей.

написання, якщо хочете робити текстові пости. Пишіть завжди і скрізь, робіть якомога більше заміток в телефоні або блокноті. Намагайтеся писати на різні теми, навіть якщо частина нотаток так і не стане готовим постом, ви натренуєте швидкість мислення і написання текстів, підбір потрібних слів і словосполучень.

техніку мовлення, якщо хочете знімати цікаві та інформативні відео-блоги або сторіс. Тренуйтеся на скороговорках. Важливо: в скороговорках, насамперед, головне - чіткість вимови слів, а не швидкість! І аналізуйте свою повсякденну мову на наявність слів-паразитів, щоб уникнути потім мільйона монтажних склеювань.

Будьте завжди в курсі подій! Першими вихоплюйте гарячі теми, і намагайтеся їх використовувати своє озброєння. Створюйте меми з жартами на популярні теми, обговоріть у блозі тренди і новини, або розкрийте хворобливу тематику для багатьох в тексті. Якщо ви будете в числі перших, хто це зробив - це відмінний спосіб просування і захоплення зацікавленої аудиторії. Не зациклюйтесь на одній соціальній мережі, намагайтеся вести паралельно кілька, адже ваша аудиторія може перебувати частково на різних майданчиках і "перетікати" за вами з Інстаграма в ютуб, наприклад, або навпаки. Слідкуйте за топ-блогерами у вашій тематиці, аналізуйте, що вони роблять краще і що можете вдосконалити для себе ви. Головне правило тут: НІКОЛИ НЕ КОПІЮЙТЕ! Адже копія завжди гірша за оригінал, як ми знаємо. Надихайтеся і придумуйте, робіть по-своєму так, щоб вас впізнавали. Пофантазуйте і розробіть індивідуальний стиль, вас будуть дізнаватися з тисячі!

Ці прості поради дуже корисні, адже багато навичок нам потрібні не тільки для ведення блогів, але і для життя. Дивіться, читайте, пишіть, фотографуйте і знімайте! Головне, не зволікайте і не бійтеся, всі двері відкриваються сміливим! Ну а тих, хто хоче вміти та знати більше й отримати круті навички в роботі з контентом - запрошуємо на Instagram сторінку нашої школи @talantschool, де зовсім скоро стартує безкоштовний онлайн-марафон по блогінгу і створення контенту!

Великих обхватів вам і гарного контенту!