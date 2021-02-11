Топ-5 крутих місць для прогулянок родиною по Києву від відомого ведучого

"Я дуже хотів переїхати в центр Києва і отримати всі переваги, але тепер помічаю і недоліки. Один з них - відсутність місця, де можна погуляти з малюками. Живу на Лук'янівці, і єдине, куди можна піти біля будинку, - це стадіон "Старт", який старший за мене. Останні п'ять років обіцяють його реконструювати. Але поки ніяк. Доводиться шукати інші місця для прогулянок, адже ми любимо гуляти на природі, щоб діти дихали свіжим повітрям. З роками знайшли свій топ", - говорить Педан.

І ось цей самий топ.

Зоопарк

Марік там знає кожен куточок. Зараз, за карантинними нормами, не пускають в павільйон з крокодилами, рептиліями, зміями і рибками, яких син дуже любить. Але, в цілому, тварини є, вони живуть в гідних умовах. І парк постійно оновлюють. Є паркінг, дуже зручно приїхати і залишити машину.

Сирецький парк

Його недавно доводити до ладу. На відміну від багатьох інших парків, там є освітлення, що дуже важливо! Ввечері гуляти комфортно, не стрьомно. Також там є легендарна дитяча залізниця. Можна покататися з дітьми.

Парк Перемоги

Вважаю, що це один з найкрасивіших парків Києва. Територіально розташований біля метро Дарниця. Там є і дитячі атракціони, і красивий ландшафт, і гори, і навіть невеличка річка з качками.

ВДНГ

Крутезне місце. Нам трохи далеко добиратися, але у вихідні класно прокотитися. Там постійно якісь експозиції для дітей: виставки динозаврів, частин тіла. Плюс, дуже багато розваг: каток, гірки для дітей. Можна ще просто прогулятися і перекусити на фудкорті.

Парк Муромця

Розташований біля Північного мосту. Там дуже красива природа. Люблю в ньому і побігати з друзями, і прогулятися з дітьми. Класна алея для тих, хто катається на роликах, велосипедах. Також є вихід до води і розроблені маршрути для пішоходів, велосипедистів.