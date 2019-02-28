The Chemical Brothers у Києві! З новим альбомом "No Geography'’

15 червня 2019 (МВЦ) — легендарні британці з новим альбомом "No Geography'’

Они навсегда изменили представление о том, как должно выглядеть live-шоу электронной группы. Их концерты — это полное погружение в аудиовизуальное действо, которое держит публику до самого финала.

Начав свою карьеру в небольших лондонских клубах, они очень быстро переместились на верхние строчки афиш крупнейших фестивалей мира. Музыканты всегда оставались верны своей идее — живое шоу должно создавать собственное аудиовизуальное пространство, которое не хочется покидать. Много лет перфомансы The Chemical Brothers, спродюсированные визуальными художниками Адамом Смитом и Маркусом Лиоллом, вводят аудиторию в состояние транса и эйфории по всему миру.

"Визуальный опыт является важной частью электронной музыки. Он теперь должен быть настолько масштабным, чтобы люди ощущали его нутром", — утверждает Маркус Лиолл.

Влияние The Chemical Brothers на электронную музыку сложно переоценить. Шесть их альбомов в разное время становились №1 в британских чартах, а их альбомы и синглы продаются многомиллионными тиражами. The Chemical Brothers — первые среди электронщиков получили награду Grammy, за трек Block Rockin’ Beats (всего за свою карьеру "братья" получили 4 Grammy).

Девятый альбом "химических братьев" "No Geography" выйдет уже весной 2019 года и будет включать уже полюбившийся сингл Free Yourself, под который меломаны вовсю отплясывали на прошлогодних летних фестивалях. Также в альбом войдет совсем свежий трек MAH, замечательно принятый фанатами группы. Их новое шоу — это, как всегда, невероятные удивляющие визуализации, суперхиты, под которые весь мир танцует последние двадцать лет, а также совершенно новые треки, которые гарантированно будут задавать тон и ритм на всех вечеринках планеты этим летом.

Пропустить выступление The Chemical Brothers — значит пропустить лучший электронный перфоманс этого лета!

Подробная информация о концерте и доступ к лимитированной партии билетов по специальной цене — на сайте компании-организатора.

Продажа билетов стартует 4 марта!