Телевізор, як сучасний інструмент для створення трендового інтер’єру

У сучасному розумінні lifestyle – це складний комплекс самовідчуття, самопрезентації та стильної, неповторної організації навколишнього простору. І в цій грані життя тренди також диктують свої умови, як і у всіх інших. Але чи настільки універсальний диктат трендів, якщо мова йде про щось технологічне? Чи можуть сучасні телевізори стати не тільки «фішкою» інтер’єру, його особливим акцентом, але й гармонійною стильною частиною? Легко! Адже у вересні 2019 стартували продажі дизайнерських телевізорів Samsung.

Чому ці телевізори стануть інструментом для створення дизайну? Тому, що флагманські телевізори Samsung The Frame і Samsung The Serif lifestyle-лінійки виходять за рамки традиційного уявлення про телевізори. Вони – особлива, стильна та технологічна частина інтер’єру, чудовий інструмент для створення індивідуального вигляду приміщення.

Які ж можливості дають ці телевізори тим, хто піклується про свій стиль, будь то стиль життя чи навколишнього простору?

Телевізори Samsung The Frame – це класичні для Samsung якість та технологічність: у них поєднаний весь функціонал флагманських телевізорів з процесором Quantum 4K, технологією QLED, 100 % колірним охопленням, підтримкою стандартів HDR10+ і SmartThings, управлінням розумним будинком, а також універсальним пультом One Remote.

При цьому, Samsung The Frame – це неймовірний дизайнерський інструмент для створення неповторного інтер’єру. Ці телевізори підійдуть тим, хто знається на мистецтві та вміє використовувати візуальні образи для самовираження. Samsung The Frame створені для сучасних людей з почуттям смаку та стилю, адже саме у цих телевізорах є режим "Картина", в який вони автоматично переходять при вмиканні. Наразі, у вбудованому додатку "ArtStorе" доступно понад 1200 робіт відомих художників і фотографів з галерей та музеїв світу: Прадо, Альбертина, Тейт, Уффіці, Лувру, музею Вікторії та Альберта, Magnum Photos, LUMAS.

І рамку для обраних шедеврів можна підбирати самостійно: змінна рамка доступна в 6 кольорах: чорний, білий, горіховий, бежевий, світло-бежевий та коричневий.

Якщо ж і цих інструментів дизайнерського самовираження недостатньо, зверніть увагу на те, що Samsung The Frame підтримують технологію AppleAirPlay 2, за допомогою якої користувачі можуть транслювати фото, відео, музику з iPod, iPad, iPhone прямо на екран.

Телевізори Samsung The Serif – самі є витворами дизайнерського мистецтва! Вони розроблені у співпраці з братами Ронаном і Ерваном Буруллек. Найвідоміші у світі промислові дизайнери перетворили їх у нову несподівану частину меблевого гарнітуру. Ці телевізори мають дизайн 360, стильну рамку, металеву основу, а їх верхня грань може використовуватися в якості підставки.

Це інноваційні та стильні телевізори з "повним фаршем": процесор Quantum 4K з усіма можливостями налаштувань, технологія QLED, 100 % колірне охоплення, підтримка стандарту HDR10+, підтримка стандарту SmartThings, вбудований модуль NFC, підтримка технології Apple AirPlay 2, універсальний пульт One Remote.

Що ж робить такий телевізор ще й повноправним інструментом для створення неповторного інтер’єру? У Samsung The Serif є унікальний режим Serif Ambient. Два фони із зображенням зелені або текстури тканини можна накладати на будь-який контент: сімейні фотографії, стильні заставки, роботи сучасних художників і дизайнерів.

Отже, можливості для дизайну, творчості, самовираження, втілення технологічних бажань та потреб з цими телевізорами будуть безмежні.

А чого ж не буде з цими телевізорами? Не буде вигорання екрану завдяки технології QLED; не буде залежності від освітленості приміщення і, як наслідок, перевитрат енергії; не буде зайвих проводів завдяки блоку One Connect та спеціальному кріпленню.

І головне – не буде нудного одноманітного інтер’єру, який не відповідає ані часу, ані настрою, ані технологічним викликам сучасності!