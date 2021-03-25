TAYANNA приголомшила зізнанням: "я вагітна і в мене буде донька Ніколь"

TAYANNA так хоче заміж, що "аж не може"

Українська поп-зірка, у якої жодного разу не було весілля, хоча вона й мала серйозні стосунки з трьома чоловіками, зізнається: тільки зараз вперше бачить себе у білій сукні з каблучкою на пальці.

TAYANNA хоче заміж (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Так, 36-річна артистка, яка самотужки виховує сина Даніеля від першого чоловіка, мріє про справжнє свято укладення шлюбу.

"Мені постійно приходять картинки мене в білій сукні з животиком, що я вагітна і в мене буде донька Ніколь. Зараз, напевно прийшов час жіночності моєї і мені так хочеться заміж, прям я не можу, це уже якийсь тепер пунктик", - каже співачка.

Причому їй хочеться "у кожній країні за тими традиціями, які є саме в ній, зіграти весілля".

"Таке дуже цікаве відчуття, і мені воно подобається", - додала вона.

TAYANNA хоче вийти заміж і вже придумала ім'я доньці