Тетянин день: суворі заборони і головні традиції свята

25 січня в Україні щороку відзначається Тетянин день, а також день народження університету. Студентам в цей день слід веселитися й святкувати. Але крім веселощів, у цей день також прийнято дотримуватись певних заборон та традицій.

Традиції дня

Наші предки в цей день випікали коровай, який символізував сонце. Хліб цей не різали, а розламували руками, а потім кожен член сім'ї отримував свій шматочок такого "сонця". Люди вірили, що, якщо з'їсти хоч маленький шматочок від такого короваю, сонце подарує тепло, силу і здоров'я.

Представницям слабкої статі в цей день слід братися виключно за "жіночі" справи: прибирання, прання, рукоділля і приготування їжі. Тоді і в будинку рік будуть панувати мир і благополуччя.

Ще одна традиція на Тетянин день — прання доріжок в ополонці або в незамерзаючому водоймі. Миттям доріжок в основному займалися дівчата, це були свого роду оглядини наречених, які намагалися сподобатись потенційним нареченим красивим вбранням, а також хазяйновитістю.

У студентів, у свою чергу, є своя прикмета: чим веселіше і хмельнее зустрінеш Тетянин день, тим щасливіше буде його життя.

Що заборонено робити сьогодні

Не можна, щоб у домі сьогодні панував безлад, не можна вдаватися до смутку і журби. Крім того, не варто сьогодні відмовлятися від роботи і залишатися байдужим до благань про допомогу.

Категорично не можна конфліктувати і проявляти жадібність. Ні в якому разі не можна відмовляти в допомозі нужденним. Інакше людина, котра проігнорувала іншу, сама потрапить у біду

Згідно з народною традицією, на Тетянин день дівчатам не можна лінуватися, залежуватися в ліжку, ходити в затрапезному одязі.

Прикмети на 25 січня

Якщо йде сніг на Тетянин день — бути влітку частому дощу.

На Тетяну прогляне сонечко рано — до раннього прильоту птахів.

Якщо на Тетяну морозно і ясно, буде добрий врожай, якщо ж "гнилий вітер" (південний) або тепла заметіль — до неврожаю.

Раніше ми розповідали про сприятливі дні для шлюбу, зазначені у церковному календарі весіль та вінчань у 2021 році.

Також ми писали, які свята і вихідні будуть у лютому 2021 в Україні.