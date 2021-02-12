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Такого в Києві не було останні 43 роки: з'явився прогноз погоди до кінця лютого

Автор: Світлана Мащенко

Погода у Києві в лютому 2021 може бути найбільш сніжною за останні 43 роки. Оскільки кияни вже звикли до теплого лютого, він здається аномальним, але це зовсім не так. Що ж буде з погодою в Києві в лютому - розповідають експерти.

Про це повідомив журналіст і економіст Андрій Блінов на своїй сторінці в Facebook.

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Експерт каже, що деякі жителі столиці ще пам'ятають останній місяць зими 1977-го, коли випало 100 см снігу. Березень 2013-го майже досяг цього показника, але в лютому 2012-го також стався аномальний снігопад з 78 сантиметрами покриву.

У Києві сніговий покрив може зрости до 70-75 сантиметрів до 14 лютого, - пише Андрій Блінов.

Періодів, коли сніговий покрив за неповні три доби виростав на півметри, в історії столиці останніх 100 років не так багато. Саме це відбувається зараз.

"На зміну циклонічному вихору оперативно прийде новий заряд холоду з північного сходу... і 17-18 лютого - всі мінус 25°C. Загалом мало б сенс оголосити канікули з 12 по 19 лютого, раз вже такі настрої", - заявив експерт.

Наостанок він додав, що за останні п'ять років температура в лютому була переважно плюсова. Тому жителям столиці ця зима здається аномальною, але це не так.

Адже в останньому місяці календарної зими 2012-го в середньому було -10°C, а в 1985-му і зовсім -12,5°C. А ось "середньоплюсові" люті зустрічалися лише 1-2 рази на десятиліття.

Синоптики Українського гідрометцентру додають, що 13 лютого в Києві продовжить йти сніг, але 14-го числа снігопади припиняться, але морози будуть сильними.

Погода у Києві 13-14 лютого (скрін: meteo.gov.ua)

А ось синоптики Gismeteo прогнозують, що снігопади ще повернуться, а плюсової температури у столиці до кінця лютого не бачити.

Погода у Києві до кінця лютого (скрін: gismeteo.ua)

Раніше ми писали, що станеться, коли сніг у Києві почне танути.

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