Такими ви їх не бачили: як виглядали Саша Бо та Ігор Пустовіт до того, як стали мегапопулярними (фото)

Саша Пустовіт - перший україномовний блогер родом з Івано-Франківська, якій вдалося стати "мільйонником" в Instagram. Спочатку дівчина спеціалізувалася на темах краси і велнесу - заробляти вона почала саме від колаборацій з косметичними брендами, рекламуючи їх на своїй сторінці.

Пізніше до б'юті додалися такі популярні теми, як сім'я і виховання дітей. І тут Саша та Ігор знайшли свою нішу. Вони розповідали у всіх подробицях про те, як познайомилися, про те, як будують відносини і як з'явилися на світ їхні діти - Данило і Женя.

Саша Бо та Ігор Пустовіт з дітьми (фото: instagram.com/sashaabo)

Разом з чоловіком Саша вже давно завела телеграм-канал про музику, який також став дуже популярним. Згодом пара стала розвивати власний бізнес, відкривши салон краси "Stories by Sashaabo".

Олександра - володарка багатьох титулів, включаючи звання "Кращий блогер року" і "Influencer #1 in Ukraine" за версією Cosmopolitan. Ігор також став досить популярним блогером.

Саша Бо та Ігор Пустовіт (фото: vk.com/sashabo_official)

Цікаво, що Саша, будучи відвертою зі своїми підписниками, також не раз розповідала про кризи. А точніше - як вміло долають вони їх з Ігорем. В одному з постів за 2020 рік вона зізналася, що вони мало не розлучилися. А раніше, в 2019-му, можна почитати, що "тільки відпустка врятувала їх сімейний човен, який напоровся на побут"...

Проте, все зводилося до того, що під одним дахом уживаються два лідери, яким хоч і нелегко разом, зате цікаво і "по любові". Так що, можливо, нинішній скандал в парі - ще не фінал?..

Саша Бо і Ігор Пустовіт кілька років тому:

Саша Бо в юності (фото: vk.com/o__o__o__o)

Ігор Пустовіт в молодості (фото: vk.com/ipoustovit)