Зі своїм Гаррі і королевою: двійник Меган Маркл загрожує стати популярнішим за герцогиню (фото)

"Конкурентка" герцогині вже заробляє на схожості зі знаменитістю

Сара Мланга родилась в 1982 году в Манчестере. Получив диплом бакалавра Солфордского университета по английскому языку и драме, она занималась массой разнообразных проектов: состояла в благотворительных организациях и создавала одежду для известных брендов. А кроме того, занималась пением и танцами. Но прославило ее вовсе не это.

Британка Сара Мланга невероятно похожа на Меган Маркл (фото: meghanlookalike.com)

36-летняя Сара невероятно похожа на также 37-летнюю Меган Маркл. Как признается девушка, поначалу это приносило ей массу неудобств. Но затем она сообразила, что из внешней схожести с герцогиней можно извлечь выгоду. Она стала сотрудничать с известными брендами, участвовать в фотосессиях, посещать разнообразные мероприятия и даже давать интервью.

"Благодаря тому, что я выгляжу как Меган Маркл, я стала участвовать и получать весьма странную, но интересную работу всюду, где нужно изобразить из себя Меган", – рассказывает Сара в интервью.

Сара со своим партнером — "принцем Гарри" (фото: meghanlookalike.com)

Мланга создала свой сайт с красноречивым названием meghanlookalike.com, где можно найти информацию о ней, много фото, видео, а еще новостей о Меган Маркл. Также она завела страницу в Instagram, где выставляет фото с двойниками принца Гарри и другими знаменитостями. Так или иначе, в каждом посте она старается упомянуть Меган.

Сара достаточно часто пародирует известные фотоснимки с реальной Меган Маркл (фото: instagram.com/sarahjayraie)

"Вот фотография из фотосессии, которую я сделала для Barnados Charity... Интересно, пошла бы Меган в благотворительные магазины? Здорово, что люди дарят какие-то милые вещи, а деньги отдают на благотворительность. #meghanmarkle", – пишет она под одним из них.

К слову, Сара замужем и воспитывает двоих детей.

Двойник Меган Маркл с двойниками детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма — Шарлоттой и Джорджем (фото: meghanlookalike.com)

Фото: instagram.com/sarahjayraie

Напомним, что реальная Меган Маркл тайно улетела в Нью-Йорке, где ее друзья организовали так называемую вечеринку baby shower — проводится в преддверии рождения ребенка. Недавно стало известно, как прошла эта секретная вечеринка.

Пока что можно лишь догадываться, будет у герцогини Сассекской мальчик или девочка. Но инсайдеры уже утверждают, что родится девочка и имя ей дадут Виктория. Более того, Маркл уже решила, в какую школу будет ходить ее малыш.

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