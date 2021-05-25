Супермісяць співпаде з затемненням 26 травня: кого чекають небезпеки, а кому - сильно пощастить

26 травня відбудеться унікальна подія - Супермісяць в поєднанні з місячним затемненням. Також з цього дня відкривається коридор затемнень, який триватиме до 10 червня - дня сонячного затемнення. Чому цей час особливий, кому слід поберегтися і в чому, а кого чекає везіння - читайте нижче в нашому матеріалі.
"Коридор затемнень буде характеризуватися підвищеною запальністю, артеріальним тиском, емоційністю, різноплановими збоями, імпульсивністю рішень, зміною курсу у відносинах, особистих мотиваціях і професійній діяльності. Зазвичай цьому передують нові нюанси і деталі", - додала астролог.
Рекомендується в цей час:
орієнтуйтеся на перспективу, вирішуйте юридичні та правові питання
варто звернутися до ментора, впливової особистості
займайтеся науковою і творчою роботою
відправляйтеся в тривалі або закордонні поїздки, але там, де ви вже були або добре знайомі місця
плануйте майбутнє
філософський підхід до ситуації, можливе повернення до колишніх принципів, умовиводів, висновків
дотримуйтеся принципу "подумав - зробив, сказав - реалізував", інакше підете в стан "чекаю", "мрію", що спалить весь ваш потенціал і енергію для реалізації
будьте чесним з собою, оточуючими, "правда в лоб"
"горіть" своєю метою
Не рекомендується під час супермісяцю:
вірити обгортці, понтам і словам, поспішати, хвалитися
роздута зарозумілість знищить ваші перспективи
тягнути за собою слабких, задирати ніс і підвищувати свою значимість - падати буде боляче
лікувати і оперувати область таза і стегон, жовчний міхур, тазостегнові суглоби, розтягнення зв'язок і вивихи (за винятком швидкої допомоги), венозну систему і все, що пов'язано з хворобами крові, печінкою, щоками; небажані ліпосакції
робити поспішні висновки, приймати рішення на емоціях, кидати мету на півдорозі, зраджувати себе, свої принципи
Що таке Супермісяць
Повне місячне затемнення відбудеться 26 травня о 14:18 за Києвом. Хоча на території України цю подію побачити не вийде, але впливати вона на нас звичайно ж буде.
А ось Супермісяць, коли Місяць буде здаватися на 14% більше, на 30% яскравіше, при ясній погоді ми зможемо спостерігати. Травневий повний місяць ще називають "Квітковим Місяцем".