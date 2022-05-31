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Стреси, вигорання та тривожні симптоми: астрологи розповіли, кого підведе здоров'я у червні

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Вівторок 31 травня 2022 07:00
Стреси, вигорання та тривожні симптоми: астрологи розповіли, кого підведе здоров'я у червні Колаж РБК-Україні: Гороскоп здоров'я на червень 2022 року
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на червень 2022 року розповість про знаки Зодіаку, яких чекають проблеми зі здоров'ям у цей період. Когось чекають стреси, когось емоційне вигорання, а хтось відчує тривожні симптоми.

Про це пише Joy-pup.

Близнюки

Астрологи кажуть, що на роботі скажений ритм може спровокувати нервовий стрес та перевтому. Щоб уникнути цих неприємних проявів, постарайтеся більше відпочивати.

Рак

У червні 2022 у вас настане період підвищеної тривожності. Порада від зірок - не варто давати волю негативним емоціям з будь-якого приводу, інакше потім будете довго докоряти.

Терези

Спеціалісти кажуть, що вам варто прислухатися до сигналів свого організму - вони можуть свідчити про проблеми зі здоров’ям.

Риби

Не відкладайте проблеми зі здоров’ям на потім, а при неприємних симптомах одразу звертайтеся до лікаря.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку не пощастить у червні найбільше.

Також повідомлялося, кому зі знаків Зодіаку сильно пощастить з грошима.

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