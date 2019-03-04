Як поєднати Фею і Попелюшку: переможниця Танців з зірками дала пораду українкам

Відомий хореограф розповіла жінкам, як зберегти баланс в житті

Илона Гвоздева, победительница шоу Танцы со звездами, рассказала, как сохранить баланс между карьерой и личной жизнью. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Илона Гвоздева приняла участие в Elle Active Forum в Харькове и рассказала, как ей удается сохранять баланс между своей карьерой и семейными обязанностями. Она уверена, что самое важное – это расставить приоритеты и тогда успех будет обеспечен.

"Я еще раз убедилась, что нет той идеальной таблетки, которая мгновенно выровняла этот баланс, расставила приоритеты и привела к успеху! Каждая женщина пытается найти свой баланс, совместить Фею и Золушке; быть всегда на высоте в работе и одновременно быть заботливой мамой, которая читает сказки на ночь; быть любящей женой, которая вдохновляет своего мужа на подвиги и в то же время держит его "под каблуком", - написала Илона Гвоздева на своей страничке.

Фото: Илона Гвоздева (instagram.com/ilonagvozdeva)

Она дала несколько советов украинкам о том, как достичь состояния удовлетворенности и максимально совместить свои желания с возможностями.

"- чаще прислушиваться к себе;

- не идти на поводу страха

- говорить с любимым обо всем, что волнует, и признать: вам нужна его помощь и поддержка;

- быть директором на работе, но женой и мамой дома;

- учитывать не количество часов, проведенных с ребенком, а их качество;

- вкладывать в себя и получать дивиденды;

- научись говорить "нет";

- обязательно отдыхать и перезагружаться;

- мечтать и работать", - перечислила звезда танцевального шоу.

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