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Сонце у Водолії: астролог розповіла, як привернути удачу в непростий період

Автор: Світлана Мащенко

Астролог розповіла про важливу астрологічну подію, пов'язану з переходом Сонця в знак Водолія. Цей період буде непростим, але після перебування зірки в Козерогові, ситуація трохи покращиться. Як добитися успіху у цей відрізок часу, що співпаде з Водохрещем - читайте в нашому матеріалі.

Прогноз на січень 2021 склала відомий український астролог Аріна Артуровна.

"19 січня Сонце переходить в повітряний і легкий знак Водолій, що трохи послабить ситуацію в космічному просторі після Козерога. Це час нетворкінгу, спілкування та організації спільних підприємств", - пише фахівець.

Цей час стане вдалим і сприятливим для пошуку спонсорів і покровителів, крім того везінням обернуться всі процеси, пов'язані з навчанням та одержанням нових знань.

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"Підходить час для здачі іспитів, а після 30 січня - для перездачі, також захисту дипломних, для продовження самоосвіти і духовного розвитку", - резюмувала астролог.

Раніше Аріна Артуровна також розповіла про найважливіші астрологічні події січня, які будуть впливати на наше життя.

Крім того, астролог розповіла, кому вдасться розбагатіти у 2021 році. Таких щасливчиків серед дванадцяти знаків Зодіаку всього чотири.

Також ми писали, що чекає у 2021 році Білого Металевого Бика згідно Індійського гороскопу, Гороскопу друїдів, Квіткового гороскопу, а також Китайського гороскопу.

Прогноз погоди
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