RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Сонце в Рибах: астролог розповіла, кому пощастить більше всіх

Автор: Світлана Мащенко

Астролог попередила українців про особливу подію, яка розпочнеться 18 лютого, і буде відзначена переходом Сонця в знак Риби. У кого буде найбільше шансів здійснити прорив протягом цього місяця - читайте в нашому матеріалі.

Своїми знаннями з Lite поділилася відомий український астролог Аріна Артуровна.

За словами експерта, 18 лютого відбудеться перехід Сонця в знак Риби і світило пробуде там місяць.

"Продуктивний період можливий у людей, зайнятих у сфері мистецтва, творчості, кінематографа, ютюб і соцмереж, психологів та медичної сфери. Період сприятливий для лікування, медитацій, відновлення психічного і емоційно здоров'я", - зазначила вона.

"Це період закулісних справ і фінансів, відокремленої роботи, далеких поїздок, відпочинку, лікування, творчого натхнення і закоханостей. У цей період можуть вчинятися будь-якого роду авантюри від політичних і фінансових до таємних любовних зв'язків. Люди в цей час стають більш милосердними, добрими, сентиментальними", - говорить фахівець.

Астролог зазначила, що в цей час може виникати бажання робити добро, займатися благодійністю, життя надасть шанс допомогти кому-небудь з нужденних. Крім того, може виникнути бажання побути наодинці з собою, зайнятися тим, чого прагне ваша душа.

Раніше астрологи назвали трьох щасливчиків серед знаків Зодіаку, які можуть збагатитися вже в березні 2021-го.

астролог попередила про напруженому періоді початку лютого, яке пов'язане з переходом Венери в знак Водолія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України астролог
Читайте також
Для всіх знаків зодіаку: астролог розповіла, як активувати зону багатства в будинку
Дзеркальна дата 12.02.2021: як загадати бажання, щоб воно обов'язково збулося
Прогноз погоди