Сонця буде багато, а дощів мало: які області будуть страждати від опадів

Погода в Україні в суботу, 5 червня, очікується сприятливою в багатьох регіонах. Не пощастить тільки жителям сходу і двом областям на заході країни.

На сході короткочасні дощі пройдуть у Харкові, Луганській та Донецькій областях, зачепить також Суми. У Полтаві та Дніпрі буде сухо. Синоптики прогнозують сильний штормовий вітер. Вночі в регіоні + 10 +12 градусів, вдень очікується від +16 до +18 градусів, в Дніпрі до + 21 градуса.

У південній частині країни опади не прогнозуються, але буде хмарно і вітряно. Вночі в регіоні від +10 до +12 градусів, в Одесі до +15 градусів. Вдень повітря прогріється до + 20 + 22 градусів. У Криму сухо і хмарно, сильний вітер. Вночі + 11 +13 градусів, вдень від +19 до + 21 градуса.

На півночі країни невелика хмарність і вітер, але без опадів. Вночі від +10 до +12 градусів, вдень від +20 + 22 градусів.

На заході очікується гроза у Львові, Івано-Франківську та в Ужгороді. В інших областях опади не прогнозуються. Можливий сильний вітер. Вночі в регіоні + 10 +12 градусів, вдень від +20 до + 22 градусів.

У центральних областях сухо, але вітряно і хмарно. Вночі + 10 +12 градусів, вдень від +20 до + 22 градусів.

У Києві 5 червня опади не прогнозуються, буде сухо і хмарно, можливий сильний вітер. Нічна температура в столиці складе + 11 +13 градусів, вдень очікується від +20 до + 22 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 5 червня