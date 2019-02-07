Дивися в обидва: яким знакам зодіаку слід бути обережніше 7 лютого

Сьогодні особливо уважно до своїх дій слід придивитися Овнам, Скорпіонам, Ракам і Дівам

Каким-то знакам зодиака звезды и планеты пообещали удачу и помощь в делах любовных, а вот некоторым начало февраля припасло несколько неприятных "подводных камней". Воспользуйтесь гороскопом на 7 февраля, чтобы обезопасить себя заранее. И вот четверка наиболее неудачливых знаков зодиака на сегодня.

№1 Гороскоп на 7 февраля — Овен

Ваша планета покровитель — Марс — несколько снизила активность, поэтому сегодня не следует браться за важные дела: старт новых проектов, ответственный разговор с начальством, решение давних вопросов и т.д. Лучше отложите эту затею. Звезды обещают Овнам 7 февраля действительно напряженный день. Кроме того, вам настоятельно рекомендуется контролировать свои эмоции, что будет сделать сложно, ведь Овен — один из самых вспыльчивых и своенравных знаков зодиака. И все же сделайте усилие. Избегайте конфликтов и споров, не вмешивайтесь в острые обсуждения — это может сыграть с вами плохую шутку.

Также будьте менее настойчивы со своими любимыми. Звезды так и будут толкать вас в объятья "семейных разборок" и неприятных разговоров с любимыми. Каковым бы сильным не было желание разобраться во всем здесь и сейчас, уклоняйтесь от него. А иначе наживете себе проблему, которую будете решать еще не один день.

№2 Гороскоп на 7 февраля — Скорпион

7 февраля обещает быть для Скорпионов днем иллюзий и разочарований. Возможно, вы поставите чрезмерную планку ожиданий по отношению к своим деловым партнерам, коллегам или просто любимым, и будете в конечном итоге разочарованы. Это повод с осторожностью относиться в этот день к новым предложениям, которые могут показаться вам очень даже заманчивыми. Очень внимательно присматривайтесь к новым знакомствам. И не спешите подписывать сегодня важные контракты, искать новую работу или предлагать начальству новые проекты. Планета-покровитель Сатурн в этот день не на вашей стороне.

Звезды рекомендуют Скорпионам с самого утра продумать четкий план действий на весь день и не отклоняться от него, какими бы заманчивыми не были некоторые предложения. А вот в личной жизни все будет, как говориться, ровно.

Скорпионам и Девам следует быть "потише" 7 февраля (фото: unsplash/cikstefan)

№3 Гороскоп на 7 февраля — Рак

А вот у Раков сложилась достаточно любопытная звездная картина. Ваш день сегодня будет зависеть от первых шагов и решений. 7 февраля у вас может появиться острое желание разобраться с давними тягостными проблемами и задачами, вы резко захотите реализовать то, что длительное время никак не можете осуществить. И вот здесь звезды готовят вам "капкан". Лучше не браться за старые задачи. Да, отложите их еще на несколько дней — все равно ничего не измениться. А иначе вы можете сами на себя взвалить уж слишком много проблем.

Самое лучшее сегодня — заняться планированием. Вот занятие, для которого будет сложно отыскать день лучше, чем 7 февраля. Также присмотритесь к новым предложениям, которые могут поступить от коллег, друзей или любимых. Даже если это будет какая-то "мелочь", как поход со старым знакомым в кафе, не отказывайтесь от этого.

№4 Гороскоп на 7 февраля — Дева

Интересно, что Девам этот день готовит исключительно благоприятные условия для "сердечных вопросов". Это хороший день для начал новых отношений, знакомств и даже зачатия детей. Также положительная энергия звезд распространяется на творческие замыслы.

А вот что касается деловой сферы, то вот здесь Девам следует быть осторожнее и внимательнее. Желательно не начинать новых проектов, сделок, быть очень аккуратными в общении с руководством. Не рискуйте и лишний раз не встревайте в споры. Также это не лучший день для новых задач и какого-то глобального планирования. Лучше сосредоточьтесь сегодня на чем-то одном и целеустремленно идите к своей цели. Быть может, за вами давно тянется какая-то надоедливая задача, которую вы все откладываете на потом. Так вот лучше решить ее сегодня.

Кстати, ранее в лунном гороскопе сообщалось, кому повезет, а кому стоит быть осторожным в феврале 2019.

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