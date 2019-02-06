Випадковий флірт: любовний гороскоп для четвірки найбільш везучих знаків зодіаку на 6 лютого

Телець, Стрілець, Водолій і Близнюки — цим знакам зодіаку в лютому потрібно бути уважніше до підказок долі

В этом месяце собралась везучая четверка — знаки зодиака, которым в феврале будет встречаться удача. Однако в преддверии Дня всех влюбленных (14 февраля) особенно интересно узнать, что этой четверге готовит любовный гороскоп.

№1 Любовный гороскоп на февраль – Телец

Самым везучим в феврале оказался Телец. Этот знак зодиака каким-то магическим образом будет весь месяц притягивать к себе удачу. Возможно, за счет своего трудолюбия и целеустремленности. Быть может, просто потому, что так "звезды стали". В любом случае они будут помогать Тельцам и в делах любовных. Если вы давно хотели сделать предложение своей половинке, не тяните — февраль отличная возможность. Вы и заветное "да" услышите, и свадьбу сможете спланировать легко и беззаботно. Женщинам Тельцам наоборот следует приготовиться к долгожданным любовным предложениям — не упустите свой шанс!

№2 Любовный гороскоп на февраль – Водолей

Водолеи еще те любимчики судьбы. Хотя и встречается за ними один "грех" — часто они не ценят должным образом эти судьбоносные подсказки и поддержки. Интересно, что Водолеи достаточно часто любят "кривить носом" во время неожиданных сюрпризов и подарков. И это зря. Ведь любовный гороскоп на февраль как раз готовит Тельцам сюрпризы. Ваша половинка может предложить вам спонтанное путешествие, поездку в другой город на пару дней или же незапланированный поход в ресторан. Не отказывайтесь от этих предложений, не ленитесь и не ищите отговорок! Ведь вы не знаете, что именно преподнесет вам эта встреча ;)

Фото: unsplash/bartlarueeppler

№3 Любовный гороскоп на февраль – Стрелец

Стрельцы в этому году вообще везунчики на всех "фронтах". И в финансах им везет, и в рабочих вопросах, и конечно же в любви. Особенно присмотритесь к знакам февраля. Могут "подвернуться" неожиданные, но по итогу судьбоносные встречи. Поэтому если незнакомец или незнакомка предложит вам выпить кофе, не спешите отказывать и стремглав бежать по делам. Также в феврале могут наконец разрешиться давние "любовные вопросы": свадебные предложения или наоборот – разрыв надоевших и тягостных отношений. Да, бывает и такое! Так вот именно в в феврале такие вопросы решаться наиболее безболезненно и гладко.

№4 Любовный гороскоп на февраль – Близнецы

И наконец Близнецы – еще одни февральские счастливчики. Звезды проявят к вам благосклонность и преподнесут вам несколько приятных сюрпризов. При этом, как любителям тепла уюта, звезды советуют присмотреться к своему окружения. Если вы давно никак не можете найти свою половинку, то, быть может, она совсем рядом – давний друг, знакомый или коллега по работе. Присмотритесь внимательнее!

Напомним, ранее мы давали лунный гороскоп: кому повезет, а кому стоит быть осторожным в феврале. Также обязательно узнайте, каким знакам Зодиака угрожает опасность.

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