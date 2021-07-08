RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку

Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе сильну спеку в найближчій перспективі. Синоптики прогнозують, що скоро в країну прийдуть пікові 35-градусні температури.

Що буде з погодою в Україні в наступні десять днів - читайте в нашому прогнозі нижче.

Так, синоптики Gismeteo прогнозують, що з 8 по 16 липня в країні буде вкрай жарко - від +29 до +35 градусів, а опадів очікується мінімальна кількість.

Невеликий "перепочинок" вірогідний хіба що 12-13 липня, в ці дні ймовірні дощі і грози, інші дні очікуються переважно сухими і спекотними.

Піку спеки, згідно з попередніми даними, Україна досягне 15-17 липня. Особливо жарко буде на сході, півночі, в центрі. Трохи - на пару градусів нижче - температура очікується на заході і морському узбережжі.

Київ знемагатиме від спеки +30+35 градусів у наступні десять днів, а найближчі опади вірогідні хіба що 13-го і 16-17-го липня.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Одеси та Запоріжжя.

Скрін: Погода в Україні в найближчі 10 днів (gismeteo.ua)

Раніше синоптики Українського гідрометцентру попередили українців про те, що 11-12 липня в країну увірветься циклон з грозами і дощами.

Також лікар розповів, які хвороби загострюються під впливом сонця. При цьому можуть бути небезпечні стани.

Читайте LITE в Google News
Погода в УкраїніУкргидометцентр