Синоптики розповіли, коли спека в Україні досягне 35-градусного піку

Так, синоптики Gismeteo прогнозують, що з 8 по 16 липня в країні буде вкрай жарко - від +29 до +35 градусів, а опадів очікується мінімальна кількість.

Невеликий "перепочинок" вірогідний хіба що 12-13 липня, в ці дні ймовірні дощі і грози, інші дні очікуються переважно сухими і спекотними.

Піку спеки, згідно з попередніми даними, Україна досягне 15-17 липня. Особливо жарко буде на сході, півночі, в центрі. Трохи - на пару градусів нижче - температура очікується на заході і морському узбережжі.

Київ знемагатиме від спеки +30+35 градусів у наступні десять днів, а найближчі опади вірогідні хіба що 13-го і 16-17-го липня.

Нижче дивіться прогноз погоди для Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Одеси та Запоріжжя.

Скрін: Погода в Україні в найближчі 10 днів (gismeteo.ua)