Синоптики розповіли про погоду в лютому в Україні: будуть "гойдалки"

Погода в Україні в лютому буде набагато більш поміркованою, ніж у січні. Температура не буде такою суворою, як у другому місяці зими.

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що лютий почнеться з відлиги і потепління, передає "Сьогодні". Однак через кілька днів погода почне змінюватися – 4-5 числа в Україну прийдуть незначні морози до -6 градусів і сніжитиме. Похолодання затримається до середини місяця.

Нова хвиля потепління можлива в кінці лютого. Мокрий сніг може перейти в дощі, а термометри покажуть плюсову температуру +4+7 градусів. Також не виключена ожеледь із-за таких температурних коливань у лютому.

"Лютий, схоже, буде тепліше, ніж прогнозувалося. Поки складно пояснити аномалію нинішньої зими, незрозумілі причини, чому добре прораховані сильні хвилі арктичного холоду в цьому році не доходять до України. Можливо, виною тому людська діяльність, вплив якої раніше була незначною. Або навіть кліматичні війни починаються, про які ми можемо тільки здогадуватися", - повідомив Леонід Горбань.

Синоптик Віра Балабух розповіла, що лютий очікується аномально теплим.

"Очікуємо, що лютий виявиться аномально теплим, тобто, практично весь місяць середньомісячна температура буде позитивною, це на 2-3 градуси вище норми. Але можливо багато опадів, як у першій, так і в другій половині лютого, причому за теплої погоди у вигляді дощу та мокрого снігу", - озвучила свій прогноз Віра Балабух.

Як ми раніше писали, кліматологи дали прогноз для України на 2021 рік.