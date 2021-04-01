Синоптик обіцяє українцям снігопади, хуртовини та морози вже завтра

Погода в Україні готує неприємні сюрпризи у вигляді різкого похолодання і снігопадів в декількох областях. Таку погоду принесе в країну новий атмосферний фронт з півночі Європи.
Різке похолодання прийде в Україну вже в п'ятницю, 2 квітня. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.
Вона попередила, що цьогорічна весна в плані погоди буде дуже нестабільна та очікуються різкі перепади.
"Увага! До нас йдуть снігопади та різке зниження температури повітря. Нестабільна весна подарує нам, відповідно, нестабільні синоптичні процеси. Не виняток – і початок квітня. Хоча сьогодні в усіх областях України очікується розкішна температура повітря до +14 +20 градусів, завтра ситуація кардинально зміниться. До нас йде потужний атмосферний фронт з півночі Європи. І саме за ним буде поширюватися холодне повітря. А там, де фронт, там і опади", - попередила синоптик.
Вона повідомила, що в п'ятницю в більшості областей очікується мокрий сніг, місцями хуртовини та ожеледиця.
"2 квітня в більшості областей України, у зв'язку з переміщенням холодного фронту та обвалу арктичного повітря очікується мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, місцями хуртовини та снігові замети. У південній частині сніг буде перемішуватися з дощем, що спровокує обмерзання", - розповіла Діденко.
Також вона попередила, що температура повітря різко впаде до морозів вночі та декількох градусів тепла вдень.
"Температура повітря в найближчу ніч різко знизиться до 1-7 градусів морозу. Вдень у п'ятницю стовпчики термометрів коливатимуться в межах від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла. Як результат – сильно ускладниться ситуація на дорогах", - додала синоптик.
У Києві Діденко спрогнозувала сильні опади та різке похолодання-до 5 градусів морозу.
"Фронт буде перетинати столицю як раз вночі та завтра вранці – в цей час в столиці буде йти сніг та мокрий сніг, можливі хуртовини, налипання мокрого снігу! Вдень опади ослабнуть, але температура повітря 2 квітня в Києві знизиться до 2-5 градусів морозу", – повідомила Діденко.
Карта погоди
Варто відзначити, що такий несподіваний прогноз налякав українців і дописувачі припустили, що це першоквітневий жарт. Сама Наталка Діденко поки на коментарі не відповідає.
На сайті Українського гідрометцентру повідомляється, що в п'ятницю, 2 квітня, погода зіпсується й у більшості областей пройдуть дощі. Також температура повітря знизиться на декілька градусів. Однак, ні заметілі, ні морозів синоптики не обіцяють.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що синоптики приголомшили прогнозом погоди на квітень.