Синоптична "рокіровка": українців попередили про незвичайну погоду

Яка погода буде 25 березня в центральних областях

У Вінницькій області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Сила вітру до 10 м/с. Температура повітря вночі від -5 до -2 градусів, вдень від +5 до +8 градусів.

У Кіровоградській та Полтавській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Сила вітру до 10 м/с. Температура повітря вночі -3... 0 градусів, удень +3... +6 градусів.

В Черкаській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі прогнозується від -4 до -1 градуса, вдень від +4 до +7 градусів.

У Дніпропетровській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі від -3 градусів до нуля, вдень від +2 до +5 градусів.

Погода в західних регіонах 25 березня

У Львівській та Волинській областях мінлива хмарність, без опадів. Сила вітру до 10 м/с. Температура повітря вночі від -6 до -3 градусів, вдень від +7 до +10 градусів.

В Івано-Франківській області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі -7...-4 градусів, удень +6...+9 градусів.

У Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській областях мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі очікується від -6 до-3 градусів, вдень +6... +9 градусів.

У Закарпатській області мінлива хмарність, без опадів. Стовпчики термометра вночі коливатимуться між -5... -2 градусів, вдень прогнозується близько +7... +10 градусів.

Погода на Півночі України 25 березня

У Київській області мінлива хмарність, без опадів. Вітер від 5 до 10 м/с. Температура повітря вночі -4... -1 градус, вдень від +5 до +8 градусів.

В Житомирській області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі -6... -3 градусів, вдень очікується від +6 до +9 градусів.

У Сумській і Чернігівській областях області мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від -5 до -2 градусів, стовпчики термометрів вдень будуть коливатися в межах +6... +9 градусів.

Погода в східних регіонах 25 березня

В Харківській області хмарно, мокрий сніг з дощем. Сила вітру складе від 5 до 10 м/с. Температура повітря вночі -2... +1 градус, вдень від +3 до +6 градусів.

В Донецькій і Луганській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Стовпчики термометрів вночі будуть коливатися в межах -1... +2 градуси, вдень від +2 до +5 градусів.

Погода на Півдні України 25 березня

У Миколаївській та Одеській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Сила вітру до 10 м/с. Температура повітря вночі від -3 градусів до нуля, вдень від +2 до +5 градусів.

У Запорізькій та Херсонській областях хмарно, мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі від -2 до +1 градуса, вдень від +2 до +5 градусів.

У Криму хмарно, мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі від -1 до +2 градусів, вдень від +3 до +6 градусів.