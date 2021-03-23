Сильний вітер та снігопади: які області України погода не порадує

На сході вночі буде йти сніг, вдень сильний мокрий сніг з дощем. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі від -3 до +1 градуса, вдень від +2 до +5 градусів.

У південних областях ситуація теж погіршиться, вночі без істотних опадів, вдень буде йти мокрий сніг з дощем. Нічна температура повітря коливатиметься від -4 до -1 градуса, вдень +3 +6 градусів. Очікується сильний штормовий вітер. У Криму хмарно, але без істотних опадів, сильний вітер. Вночі від 0 до -2 градусів, вдень +4 +6 градусів.

На півночі буде дути сильний штормовий вітер, але опади не прогнозуються. Нічна температура коливатиметься від -2 до -4 градусів, вдень від +3 до +5 градусів.

У західних областях негода відступить і істотні опади не прогнозуються. Очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Вночі в регіоні від -8 до -4 градусів, вдень прогріється до +3 +6 градусів.

В центральній частині країни буде йти сніг вночі, а вдень – мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі становитиме -2 -4 градуси, вдень від +2 до +4 градусів.

У Києві 24 березня синоптики прогнозують сильний північно-східний вітер, але без істотних опадів. Вночі від -1 до -3 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +4 до +6 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 24 березня