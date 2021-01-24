Сильний сніг та хуртовини: синоптик різко змінила прогноз

Погода в Україні 25 січня (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні у понеділок, 25 січня, має бути з сильними опадами: у більшості регіонів дощі, мокрий сніг, на заході - сильний сніг та хуртовини. Також очікуються сильні пориви вітру до 22 м/с. Однак, температура повітря завтра складе близько +4… +9 градусів на більшій частині території нашої країни.

Детальний прогноз погоди на 25 січня, а також середину наступного тижня опублікувала у своєму блозі у Facebook синоптик Наталка Діденко.

"Сильнющим вітром почнеться понеділок в Україні. Пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-22 метрів за секунду. До нас йде циклон Lars (карта 2), який принесе опади, часом й сильні. Це буде переважно дощ, бо ж - тепло, проте в західній частині України, а ввечері на Вінниччині та Житомирщині ймовірний мокрий сніг. Карта 1", - пише синоптик.

Погода в Україні 25 січня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Також спеціаліст додає, що в Карпатах найближчим часом очікується сильний сніг та хуртовини. На решті територій - дощі чи мокрий сніг, що ускладнить ситуацію на дорогах.

"Температура повітря хоча й висока та вище норми зараз, проте на фоні циклону та штормового вітру скромно тулиться на балконі другого ярусу - завтра вдень в Україні очікується +4… +9 градусів, в Криму +7… +13 градусів. А ось на Заході буде прохолодніше, від 1 морозу до 2 градусів тепла", - додає Діденко.

У Києві 25-го січня очікується волога вітряна погода з температурою повітря +5… +7 градусів.

Також синоптик дала прогноз погоди на середину тижня.

"У середині тижня на значну частину території України прийде похолодання. Нещодавніх 20-30-тиградусних морозів не буде, вночі десь до -2… -8 градусів, вдень до нуля та невеликих "мінусів", - попередила Діденко.

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз погоди на лютий 2021.

До цього ми писали, що нещодавно синоптик розповів, де в Україні випаде до пів метра снігу.