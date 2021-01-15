Сильні морози і трохи снігу: синоптики розповіли, кому не пощастить з погодою

Погода в Україні на суботу, 16 січня, очікується дуже холодна, але в більшості регіонів ясна і сонячна. Невеликі снігопади прогнозуються лише у західних областях країни.

Як повідомляє сайт Українського гідрометцентру, невеликий сніг вночі може пройти в Харкові, Полтаві та Дніпрі. Вдень по всіх областях на сході буде ясно та сонячно. Температура повітря вночі коливатиметься від -16 до -11 градусів, вдень від -13 до -9 градусів.

На півдні без істотних опадів, вдень сонячно. Нічна температура складе -9 -12 градусів, вдень від -5 до -8 градусів. У Криму невелика хмарність, без опадів. Вночі від -10 до -8 градусів, удень -6 -4 градуси.

У північних областях без опадів, сонячно і ясно. Вночі в регіоні температура впаде до -18 -16 градусів, вдень очікується від -14 до -12 градусів.

На заході синоптики прогнозують сніг в нічні години та вдень. Температура повітря в більшості областей вночі впаде до -17 -15 градусів, вдень очікується від -13 до -9 градусів.

В центральній частині країни без істотних опадів. Нічна температура коливатиметься в межах -16 -14 градусів, вдень очікується від -13 до -9 градусів.

У Києві 16 січня буде сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі у столиці від -17 до -15 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від -14 до -12 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 16 січня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики зробили важливе попередження про погоду на вихідних.

А також розповідали про те, що з'явився прогноз про те, коли в Україну прийде потепління.