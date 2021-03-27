Після сильного потепління в Україну нагряне штормовий циклон: де зіпсується погода

У суботу, 27 березня, сухо і тепло буде скрізь.
- У північних регіонах температура повітря коливатиметься в межах +11... +13 градусів, в темний час доби очікується близько 0... +2 градусів.
- У східних областях стовпчики термометрів вдень покажуть близько +10... +12 градусів, а вночі очікується близько -2... 0 градусів.
- У південних регіонах температура повітря вдень становитиме +10... +13 градусів, вночі прогнозують від -1 до +1 градуса.
- У західних регіонах стовпчики термометрів вдень будуть коливатися між +12 +15 градусів, а вночі температура знизиться до -2... 0 градусів.
- У центральних регіонах вдень температура повітря складе +11... +13 градусів, вночі від 0 до +2 градусів.
Погода в Україні 27 березня - карта (фото: meteo.gov.ua)
У неділю, 28 березня, ситуація різко зміниться - дощі заллють більшу частину України (сніг очікується в Карпатах), а без опадів буде лише в Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму.
- Температура повітря у північних областях очікується вдень близько +9... +12 градусів, вночі від -1 до +3 градусів.
- У східних областях стовпчики термометрів покажуть +8... +11 градусів вдень, а вночі буде від -1 до +4 градусів.
- У південних регіонах температура повітря очікується вдень близько +10... +12 градусів, вночі від +1 до +4 градусів.
- У західних областях температура повітря трохи знизиться - вдень прогнозується в середньому від +6 до +9 градусів, вночі термометри покажуть від +1 до +5 градусів.
- У центральних регіонах стовпчики термометрів коливатимуться в межах +9... +12 градусів, вночі очікується близько 0... +2 градусів.
Погода в Україні 28 березня - карта (фото: meteo.gov.ua)