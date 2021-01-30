Сергій Сивохо екстремально схуд і розповів про страшний діагноз

Сергій Сивохо розповів про страшний діагноз, ультиматум лікарів і про те, як екстремально схуд, скинувши 50 кг зайвої ваги. Шоумен, політик і громадський діяч зізнався, що проблеми з вагою у нього через дитячу недугу, точніше - через її лікування.

Про це Сивохо розповів у програмі "Зірковий шлях", що виходить на каналі "Україна".

Коли майбутньому шоумену було всього шість років, лікарі діагностували йому бронхіт з астматичним компонентом, який змінив все його життя. Він говорить, що з того часу задишка і кашель стали його постійними супутниками, але гострих нападів не було вже давно. А коли він хворіє на застуду, то все минає важче, ніж у інших людей.

"Взагалі не було часу, коли я б не кашляв, - ділиться шоумен і додає, що з лікуванням бронхіту пов'язаний і його стрімкий набір ваги, - використовувалися тоді для лікування різні засоби, в тому числі і гормони... У мене тато спортсмен, мама теж була худенька. Я ніколи не комплексував з цього приводу. І ви знаєте, поки вік був досить такий бадьорий, тобто, до недавнього часу, я й не відчував цих кілограмів", - ділиться Сивохо.

Все змінилося у 2017 році, коли в Сергія Сивохо виявилася виразка. Він став втрачати сили, було важко вставати. Тоді лікарі поставили ультиматум: йому потрібно схуднути.

"Коли мене забрала швидка, я в той час утратив 3 літри крові, вже не можна було проводити операцію і мені все це через стравохід, вибачте за подробиці, заварювали. Сказали, що давайте або худнути, або до побачення. Не дай вам Бог худнути так, як худнув я. Було все, іноді взагалі не хотілося їсти", - розповідає шоумен.

На той момент вага Сергія Сивохо становила 195 кг, але після умови лікарів він скинув 50 кг. Однак проблеми зі здоров'ям нікуди не поділися. Мала рухливість призвела до накопичення рідини в легенях. Лікарям довелося навіть вводити його в штучну кому, а в лікарні у нього оніміла стопа.

"Щось у мене в лікарні сталося, у мене відключилася стопа. Тобто, я стопу не відчуваю на лівій нозі, тому ось у мене такі невеликі проблеми з пересуванням. Лікарі дуже багато вивчали, але для більш серйозного вивчення треба їхати за кордон ще, причина так і не була встановлена", - ділиться артист і дякує за допомогу колегам і друзям.

Сергій Сивохо розповів про хворобу, яка змусила його схуднути (відео: YouTube/Зірковий шлях)

Сергій Сивохо - громадський діяч, шоумен. Ведучий популярних проектів: "Як стати зіркою", "Прихована камера", "Моя хата скраю", капітан команди в проекті "Що? Де? Коли?", а також креативний продюсер ТОВ "Квартал 95".

Нагадаємо, що шоумен Сергій Сивохо отримав досить скандальну славу як політик. З 21 жовтня 2019 року він обіймав посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Але після скандалу зі словами про "внутрішній конфлікт", а також інциденту на презентації Національної платформи примирення з представниками націоналістичних сил 12 березня він був звільнений.